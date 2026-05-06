5 123 18

Затримано командира батальйону, який вимагав у підлеглих 400 тис. грн за "лояльне ставлення". ФОТОрепортаж

Командиру батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Слідство стверджує, що підполковник налагодив механізм отримання грошей від підлеглих. Командири підпорядкованих підрозділів мали щомісяця передавати йому по 200 тис. грн за так зване "лояльне ставлення".

"Йшлося про те, щоб командир батальйону не проводив перевірки, не ініціював службові розслідування та не накладав дисциплінарні стягнення,які могли потягнути позбавлення підлеглих додаткової грошової винагороди", - йдеться в повідомленні.

Командир батальйону на Запоріжжі вимагав кошти у підлеглих

В рамках розслідування задокументовано два епізоди одержання коштів.

Так, 2 квітня 2026 року підозрюваний отримав від підлеглого 200 тис. грн.

4 травня 2026 року під час одержання ще 200 тис. грн його затримали правоохоронці. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 400 тис. грн.

Наразі до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

Топ коментарі
+10
Може розстріляти одного такого для прикладу? Після суда звісно
06.05.2026 12:38 Відповісти
+7
Ну от картинка. Де його затримали? Далеко в тилу. В цивільній одежі. Напевно живе в квартирі. Тьолкі. Ресторани. Джипи. Проживає своє найкраще життя. А буде розказувати і по всіх паперах іти тіпа "бойовий" комбат. Буде враховуватися стаж один за три. Пільги. Утримання. Харчування. А скільки таких офіцерчиків є? Тьма. Доки не буде контролю про офіційно отримані кошти і ті що фактично витрачені, доки не буде контролю за статками оцих гівнюків, ніхто із них не буде думати ні про перемоги, ні про закінчення війни, ні про ротації, ні про переатестації, ні про відновлення, ні про переозброєння, ні про технології і інш. Всі вони будуть все робити щоб для них обставини ніколи не змінювалися. Якщо скажімо стріляють совковим неактуальним гімном, то так нехай будо до скону світу. Ха ха ха.
06.05.2026 12:46 Відповісти
+5
Це ж таке в кожному батальйоні-це система-і як ви думаєте куди далі ці кошти відправляє командир батальйону?
06.05.2026 12:38 Відповісти
Що це за батальйон? Пишіть конкретно.
06.05.2026 12:37 Відповісти
Тобі на картку?
06.05.2026 12:41 Відповісти
А ти що сліпий-це система-як в гаїшників-збирають на дорогах і віддають начальнику-той далі вгору по цепочкі до самого звездовсратого
06.05.2026 12:52 Відповісти
От прям всі схеми обов'язково відстьогують президенту ))) більшість схем в тіні навіть від найближчого керівництва, не говорячи вже про президента )) уявляю, приїжджає Зеленський на завод і кошмарить прибиральницю, яка з пляшечок рідкого мила відливає собі трішки на продаж і не ділиться з сонцесяйним))))
06.05.2026 13:06 Відповісти
А де військовий суд , трибунали, вони взагалі є?
06.05.2026 12:39 Відповісти
Не має не судів і толком і військової прокуратури. Як каже Найвеличніший "не на часі"
06.05.2026 13:04 Відповісти
військові суди ліквідовано 2010 р.
06.05.2026 13:38 Відповісти
Штрафбати з розжалуванням
06.05.2026 12:42 Відповісти
В підрозділі,де воював мій брат, скидувались по 5000 гривень щомісяця на "потреби частини"!
06.05.2026 12:48 Відповісти
От ганьбище! Ну не можемо ні як без корупції...
06.05.2026 13:06 Відповісти
М. Мотивація
06.05.2026 13:17 Відповісти
Це падло робило диверсію в віренному йому підрозділі. Сирського, як нікчему, вже давно потрібно відправити до суду.
06.05.2026 14:11 Відповісти
Щось про "святого" Єрмака ні гу -гу....Ну звісно, тут же цілий підполковник з гривнями.... А Грінчишин з сотнями мільйонів доларів вже і не згадується....Яка краса!
06.05.2026 14:38 Відповісти
Як ексголова ДПСУ дейнеко чи спійманий на гарячому суддя чи прокурор швиденько мобілізується в ЗСУ і порядок. 🙂
Тим паче що наразі розганяється прикоритними ломами та корисними ідіотами теза, що зеки воюють набагато краще ніж звичайні добровольці, які ще у лютому 2022-го року пішли до війська.
06.05.2026 15:30 Відповісти
... і це під час війни, бикуючий комбат ? ,дуже швидко треба поставити його на місце
06.05.2026 17:26 Відповісти
 
 