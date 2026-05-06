Затримано командира батальйону, який вимагав у підлеглих 400 тис. грн за "лояльне ставлення". ФОТОрепортаж

Командиру батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Слідство стверджує, що підполковник налагодив механізм отримання грошей від підлеглих. Командири підпорядкованих підрозділів мали щомісяця передавати йому по 200 тис. грн за так зване "лояльне ставлення".

"Йшлося про те, щоб командир батальйону не проводив перевірки, не ініціював службові розслідування та не накладав дисциплінарні стягнення,які могли потягнути позбавлення підлеглих додаткової грошової винагороди", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування задокументовано два епізоди одержання коштів.

Так, 2 квітня 2026 року підозрюваний отримав від підлеглого 200 тис. грн.

4 травня 2026 року під час одержання ще 200 тис. грн його затримали правоохоронці. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 400 тис. грн.

Наразі до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

