Вимагали 250 тис. грн за службу в тилу: викрито двох посадовців ТЦК на Харківщині. ФОТОрепортаж
Двом посадовцям районного ТЦК та СП на Харківщині, які вимагали 250 тис. грн у військовозобов'язаного, повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що за цю суму вони обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі - на посаді водія в РТЦК та СП, замість направлення до бойових частин.
"Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах.
21 травня 2026 року правоохоронці затримали обох посадовців на Харківщині - одразу після одержання 250 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено документи та мобільні телефони. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.
Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від займаних посад.
посадовцівзлочинців з ТЦК?
А як же люді в бєлих халатах, ні прічьом?