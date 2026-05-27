За $5 тис. обіцяв вплинути на ВЛК та перевести мобілізованого у тил: викрито підполковника на Тернопільщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито правоохоронця з Тернопільської області у званні підполковника, який пообіцяв своїй знайомій за гроші допомогти вплинути на членів ВЛК та перевести її мобілізованого батька з бойової частини у тил.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, у січні цього року фігурант дізнався про те, що батько його знайомої служить у бойовій частині та намагається пройти ВЛК за станом здоров’я. У нього виникла ідея "підзаробити" і він пообіцяв знайомій посприяти пришвидшеному проходженню військово-лікарської комісії та подальшому переведенню батька до тилового підрозділу або одного з ТЦК на Тернопільщині.

Він заявляв, що нібито має вплив на посадових осіб ВЛК. Спочатку правоохоронець вимагав 5 тисяч доларів, які отримав від родичів військового. Згодом він повідомив, що необхідно передати ще додаткові кошти – нібито на купівлю спорядження та аптечок, пояснюючи, що ці речі потрібно придбати для посадовців, які мали сприяти ухваленню потрібного рішення.

Що загрожує

За даними ДБР, фігуранта затримали під час передачі 22 тисяч гривень в одному зі скверів Тернополя.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб. Суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.