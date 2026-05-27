Вимагали 100 тис. грн у підлеглого за "безперешкодне" проходження служби: викрито військовослужбовців на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито протиправну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами однієї з військових частин. За 100 тисяч гривень вони гарантували не притягувати підлеглого до дисциплінарної відповідальності, і як наслідок - збереження преміальної винагороди. Фігурантам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, до організації схеми причетні заступник командира роти та головний сержант роти військової частини. Вони вимагали від підлеглого військовослужбовця 100 тисяч гривень за те, що не створюватимуть штучних перешкод під час проходження служби. Зокрема, не ініціюватимуть службового розслідування, в результаті якого військового можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності з подальшим зняттям преміальної винагороди.

Також встановлено, що посилку з необхідною сумою, мати військового відправила на ім’я одного з фігурантів.

Затримання й обшуки

Повідомляється, що 23 травня поліцейські спільно з СБУ затримали головного сержанта та заступника командира підрозділу військової частини після одержання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Обох затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, правоохоронці провели два санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області – за місцем проживання одного з фігурантів та на території військової частини. У ході слідчих дій вилучили: понад 1,2 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, блокнот із чорновими записами.

Що загрожує

Нині на підставі зібраних доказів двом затриманим повідомили про підозру. Дії підозрюваних, залежно від ролі у корупційній схемі, кваліфіковано за:

ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України,

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У Нацполіції додали, що нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання - до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

