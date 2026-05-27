1 914 9

Вимагали 100 тис. грн у підлеглого за "безперешкодне" проходження служби: викрито військовослужбовців на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито протиправну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами однієї з військових частин. За 100 тисяч гривень вони гарантували не притягувати підлеглого до дисциплінарної відповідальності, і як наслідок - збереження преміальної винагороди. Фігурантам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Вимагали гроші за безперешкодне проходження служби

Що відомо

Як зазначається, до організації схеми причетні заступник командира роти та головний сержант роти військової частини. Вони вимагали від підлеглого військовослужбовця 100 тисяч гривень за те, що не створюватимуть штучних перешкод під час проходження служби. Зокрема, не ініціюватимуть службового розслідування, в результаті якого військового можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності з подальшим зняттям преміальної винагороди.

Також встановлено, що посилку з необхідною сумою, мати військового відправила на ім’я одного з фігурантів.

Затримання й обшуки

Повідомляється, що 23 травня поліцейські спільно з СБУ затримали головного сержанта та заступника командира підрозділу військової частини після одержання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Обох затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, правоохоронці провели два санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області – за місцем проживання одного з фігурантів та на території військової частини. У ході слідчих дій вилучили: понад 1,2 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, блокнот із чорновими записами.

Що загрожує

Нині на підставі зібраних доказів двом затриманим повідомили про підозру. Дії підозрюваних, залежно від ролі у корупційній схемі, кваліфіковано за:

  • ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України,
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У Нацполіції додали, що нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання - до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

прикольно. камандір сказав - давай гроші, або будуть проблеми, і все. роби що хочеш. що там ближче до фронту відбувається, краще не розказувати.
27.05.2026 14:42 Відповісти
просто мерзоти...
27.05.2026 14:43 Відповісти
Бути такого не може. Знову мосфільм.
27.05.2026 14:56 Відповісти
Тобто, чоловік під час війни хоче служити, а командири кажуть "не дамо служити, якщо не заплатиш"?!
Це в той час, коли люди платять, щоб НЕ служити?
Чомусь не вкладається в голові.
27.05.2026 15:32 Відповісти
Не заплатиш - відправлять на вірну смерть
27.05.2026 17:22 Відповісти
А можна ВИКРИТИ ХОЧ ОДНОГО чиновника-керівника який дотримується всіх.законів і поважає підлеглих??????🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Будьласочка, де це ГЕРОЙ УКРАЇНИ, не менше?! Покажіть його нам!!!
27.05.2026 15:37 Відповісти
Ну тепер мобілізуються в ЗСУ, як екс-очільник ДПСУ чи зашкварені прокурори з суддями?
27.05.2026 16:05 Відповісти
Ну варіант ще - переказати гроші на потреби ЗСУ. Зелені такі закони наприймали.
27.05.2026 16:06 Відповісти
Армія - це що,щось іньше ,з інопланетних світів чи що?...це тіж самі цівільні , тільки у військовій формі.А що тут в країні у цівільному житті?А ,"тільки сліпий не баче.."Хто там це сказав...
28.05.2026 15:38 Відповісти
 
 