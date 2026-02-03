ДБР повідомило про підозру командиру, який заробив 2 млн грн на бойових доплатах військових

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Миколаївщині, який організував незаконне нарахування бойових доплат військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Деталі

За даними слідства, у 2024–2025 роках, перебуваючи на посаді начальника штабу — заступника командира військової частини, він нараховував підлеглим доплати за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Фактично ці військові до виконання таких завдань не залучалися.

Після зарахування коштів підлеглі були змушені повертати фігуранту половину отриманих виплат. Щоб утримати контроль над ситуацією, підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань.

Яких збитків завдано державі

Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 млн гривень.

Покарання для командира-здирника

Командира відсторонили від посади та повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.