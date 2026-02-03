ГБР сообщило о подозрении командиру, который заработал 2 млн грн на боевых доплатах военных

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Николаевской области, который организовал незаконное начисление боевых доплат военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Детали

По данным следствия, в 2024–2025 годах, находясь на должности начальника штаба — заместителя командира воинской части, он начислял подчиненным доплаты за якобы выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Фактически эти военные к выполнению таких задач не привлекались.

После зачисления средств подчиненные были вынуждены возвращать фигуранту половину полученных выплат. Чтобы удержать контроль над ситуацией, подполковник давил на военных и угрожал в случае разглашения направить их на выполнение реальных боевых задач.

Какой ущерб нанесен государству

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 2 млн гривен.

Наказание для командира-вымогателя

Командира отстранили от должности и сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.