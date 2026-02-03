РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9158 посетителей онлайн
Новости Взяточники в военных частях
1 038 8

ГБР сообщило о подозрении командиру, который заработал 2 млн грн на боевых доплатах военных

дбр

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Николаевской области, который организовал незаконное начисление боевых доплат военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным следствия, в 2024–2025 годах, находясь на должности начальника штаба — заместителя командира воинской части, он начислял подчиненным доплаты за якобы выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Фактически эти военные к выполнению таких задач не привлекались.

После зачисления средств подчиненные были вынуждены возвращать фигуранту половину полученных выплат. Чтобы удержать контроль над ситуацией, подполковник давил на военных и угрожал в случае разглашения направить их на выполнение реальных боевых задач.

Читайте также: Миллиардные убытки на поставке бракованных мин Силам обороны: в ГБР рассказали подробности

Какой ущерб нанесен государству

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 2 млн гривен.

Наказание для командира-вымогателя

Командира отстранили от должности и сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Брал деньги с подчиненных за неофициальные "отпуска": разоблачен командир воинской части в Киевской области, - ГБР. ФОТО

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Автор: 

Николаевская область (2290) поборы (44) ГБР (3399)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бурят?
показать весь комментарий
03.02.2026 15:07 Ответить
2млн грн? Та місячний "общак" в деаких підрозділах більший. Нехай ДБР поцікавитися, скільки коштує комплект шин до HMMWV, і за чий рахунок ці шини закуповуються....
показать весь комментарий
03.02.2026 15:10 Ответить
"Заробив"???
Вы там в своём уме, писаки?!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:13 Ответить
Мабуть слово заробив у заголовку доцільно друкувати у лапках - "заробив", бо "повернення фігуранту половину отриманих виплат" не є заробітком, а є шахрайською, корупційною оборудкою, (якщо підозра виявиться обгрунтованою).
показать весь комментарий
03.02.2026 15:16 Ответить
Нач штаба сам по собі діяв... командир нічого не знав....
показать весь комментарий
03.02.2026 15:56 Ответить
Поодинокі випадки, чи загальна практика?
показать весь комментарий
03.02.2026 16:54 Ответить
Накази підписує командир, а цей начштаба просто стрілочник, причому дурний.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:00 Ответить
 
 