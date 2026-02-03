Миллиардные убытки на поставке бракованных мин Силам обороны: в ГБР рассказали подробности

В ГБР рассказали подробности масштабной аферы по поставке некачественных мин для нужд обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В ходе пресс-конференции следователи Государственного бюро расследований рассказали о новых деталях масштабной схемы.

Речь идет о возможных убытках государству на миллиарды гривен.





Смотрите также: ГБР разоблачило и заблокировало схему незаконного списания военнообязанных через систему "Оберег". ВИДЕО

Начальник отдела управления ГСУ ГБР, полковник Вадим Приймачок рассказал, что была задокументирована поставка некачественных противопехотных и противотанковых мин Силам обороны.

"Было допущено умышленное нарушение технологии изготовления указанных средств. Они снаряжались в некачественные корпуса, пластик, который на морозе трескался, от удара трескался. Даже когда мины поставлялись непосредственно на боевые позиции, они уже были треснуты и представляли угрозу для военных", - отметил он.

Также, по словам Приймачка, мины снаряжались некачественным взрывчатым веществом.

"О том, что оно некачественное, производители знали. Это нами подтверждено в ходе негласных розыскных действий. Продукция является некондиционной, однако никаких мер по исправлению этой ситуации не принималось. Продолжали заполнять корпуса мин некачественным взрывчатым веществом, никаких конструктивных особенностей изменений в корпуса не вносили.

Когда обнаруживались недостатки - отвозили к себе на предприятие. Даже были случаи, когда всю ночь красили, паяли, клеили втулки эти и поставляли их на следующий день, везли на приемку в воинские части", - добавил он.

Читайте также: Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяли под стражу с миллионными залогами

В Бюро отметили, что предприятие ранее производило оптические приборы, дымовые завесы. К взрывным устройствам они не имели отношения. Досудебное расследование до сих пор продолжается.

На данный момент о подозрении сообщено 10 лицам. Им грозит до 13 лет лишения свободы.

Читайте также: Минобороны расширяет возможности для дистанционного минирования с БПЛА

Бракованные мины для ВСУ

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.

Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых: представители и руководство компании-поставщика; работники бухгалтерской службы; руководитель предприятия-соисполнителя; должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны.



Читайте: Дело о бракованных минах для ВСУ: суд избрал меры пресечения фигурантам дела, - ОГП