Миллиардные убытки на поставке бракованных мин Силам обороны: в ГБР рассказали подробности
В ГБР рассказали подробности масштабной аферы по поставке некачественных мин для нужд обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В ходе пресс-конференции следователи Государственного бюро расследований рассказали о новых деталях масштабной схемы.
Речь идет о возможных убытках государству на миллиарды гривен.
Начальник отдела управления ГСУ ГБР, полковник Вадим Приймачок рассказал, что была задокументирована поставка некачественных противопехотных и противотанковых мин Силам обороны.
"Было допущено умышленное нарушение технологии изготовления указанных средств. Они снаряжались в некачественные корпуса, пластик, который на морозе трескался, от удара трескался. Даже когда мины поставлялись непосредственно на боевые позиции, они уже были треснуты и представляли угрозу для военных", - отметил он.
Также, по словам Приймачка, мины снаряжались некачественным взрывчатым веществом.
"О том, что оно некачественное, производители знали. Это нами подтверждено в ходе негласных розыскных действий. Продукция является некондиционной, однако никаких мер по исправлению этой ситуации не принималось. Продолжали заполнять корпуса мин некачественным взрывчатым веществом, никаких конструктивных особенностей изменений в корпуса не вносили.
Когда обнаруживались недостатки - отвозили к себе на предприятие. Даже были случаи, когда всю ночь красили, паяли, клеили втулки эти и поставляли их на следующий день, везли на приемку в воинские части", - добавил он.
В Бюро отметили, что предприятие ранее производило оптические приборы, дымовые завесы. К взрывным устройствам они не имели отношения. Досудебное расследование до сих пор продолжается.
На данный момент о подозрении сообщено 10 лицам. Им грозит до 13 лет лишения свободы.
Бракованные мины для ВСУ
- Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.
- Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.
-
В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:
-
представители и руководство компании-поставщика;
-
работники бухгалтерской службы;
-
руководитель предприятия-соисполнителя;
-
должностные лица военных представительств.
Четверо подозреваемых задержаны.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тисячі загиблих через ті міни, а тут аж цілих 13 років грозить... А то й взагалі, під заставу і гуляй...
Наши антикоррупционеры такие пресс конференции под переговоры с кацапами берегут. Под позапрошлую встречу Клоуна и Трампа был Миндич. Сейчас прессуха под случай о котором мы уже год знаем.
Клоун, все таки будет пытаться подписать договор с США. Останется проверить как на это отрагирует НАБУ.
А ведь это даже не просто кража денег из бюджета, а диверсия, повлекшая смерти наших воинов.
И после этого Зеленский обнимается с резниковым с улыбкой на 32 зуба.
Поэтому и воруют, ибо президент имея все силовые органы, импотент в вопросах наказания воров и диверсантов.
Резникова спрятал в Европе, второго МО - спрятал в РНБО. Третьего тут же вернул назад в правительство. Оказался сильно любопытным.
А Федорову поручает лично что угодно, например мобилизацию, только чтоб он не стал разбираться с договорами, контрактами и счетами, хотя это прямая обязанность МО.
А Федоров уж точно бы вычислил, кто сидит на вершине коррупции, воровства в контрактах МО.