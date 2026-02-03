Новости
6 772 30

Миллиардные убытки на поставке бракованных мин Силам обороны: в ГБР рассказали подробности

В ГБР рассказали подробности масштабной аферы по поставке некачественных мин для нужд обороны Украины.

Что известно?

В ходе пресс-конференции следователи Государственного бюро расследований рассказали о новых деталях масштабной схемы.

Речь идет о возможных убытках государству на миллиарды гривен.


Начальник отдела управления ГСУ ГБР, полковник Вадим Приймачок рассказал, что была задокументирована поставка некачественных противопехотных и противотанковых мин Силам обороны.

"Было допущено умышленное нарушение технологии изготовления указанных средств. Они снаряжались в некачественные корпуса, пластик, который на морозе трескался, от удара трескался. Даже когда мины поставлялись непосредственно на боевые позиции, они уже были треснуты и представляли угрозу для военных", - отметил он.

Также, по словам Приймачка, мины снаряжались некачественным взрывчатым веществом. 

"О том, что оно некачественное, производители знали. Это нами подтверждено в ходе негласных розыскных действий. Продукция является некондиционной, однако никаких мер по исправлению этой ситуации не принималось. Продолжали заполнять корпуса мин некачественным взрывчатым веществом, никаких конструктивных особенностей изменений в корпуса не вносили.

Когда обнаруживались недостатки - отвозили к себе на предприятие. Даже были случаи, когда всю ночь красили, паяли, клеили втулки эти и поставляли их на следующий день, везли на приемку в воинские части", - добавил он.

В Бюро отметили, что предприятие ранее производило оптические приборы, дымовые завесы. К взрывным устройствам они не имели отношения. Досудебное расследование до сих пор продолжается.

На данный момент о подозрении сообщено 10 лицам. Им грозит до 13 лет лишения свободы.

  • Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.
  • Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

  • В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:

    • представители и руководство компании-поставщика;

    • работники бухгалтерской службы;

    • руководитель предприятия-соисполнителя;

    • должностные лица военных представительств.

    Четверо подозреваемых задержаны.

Топ комментарии
Хоч один з диверсантської мерзоти розстріляний?
03.02.2026 12:52 Ответить
Як можна виграти війну з такими поставшиками та виробниками?.За таке повинен бути розстріл.Ще питання хто відповідав за виготовлення мін? Камишин,Сметанін чи хто інший?
03.02.2026 13:04 Ответить
Так це не втрати бюджету, це б..ля Диверсія.
03.02.2026 13:15 Ответить
Хоч один з диверсантської мерзоти розстріляний?
03.02.2026 12:52 Ответить
Винні мають висіти!...
03.02.2026 13:26 Ответить
У ДБР, лише «глибоке занепокоєння» без покарання усієї владної вертикалі!! В ГПУ це теж засвідчують своєю бездіяльністю, лише занепокоєні…. Це ж не санкції на Порошенка «ліпити» із лайна і брехні, за командою єрмака+зеленського???
03.02.2026 14:16 Ответить
Думаю їм вже ордена вручили.
03.02.2026 17:39 Ответить
А хто тоді був міністром оборони ???
03.02.2026 13:01 Ответить
Получил повышение
03.02.2026 13:48 Ответить
Як можна виграти війну з такими поставшиками та виробниками?.За таке повинен бути розстріл.Ще питання хто відповідав за виготовлення мін? Камишин,Сметанін чи хто інший?
03.02.2026 13:04 Ответить
І хто за все це відповість? Чи як завжди ніхто
03.02.2026 13:05 Ответить
Ніхто, зато зе.. хоче ще 5 років обкрадати українців вмісті зі своєю шоблою!!!
03.02.2026 17:02 Ответить
Держава не дави бізнес! Ні перевіркам бізнесу! Нє? Ринок все порішає, ні державному контролю?
03.02.2026 13:10 Ответить
Це не бізнес, це недоторкані любіДрузі.
03.02.2026 15:45 Ответить
Так це не втрати бюджету, це б..ля Диверсія.
03.02.2026 13:15 Ответить
все керівництво держави - зрадники і працюють на ворога який кожен день вбиває дітей.все кругом просякнуто брехнею і зрадою.зеленський вафліст фсбешний.
03.02.2026 13:20 Ответить
Це іде війна а за такими діями загиблі, доля їх рідних ..втрачена територія.. Пожиттєве , якщо нема розстрілу...всім.. хто це сотворив в всовував ЗСУ..Не боялися покарання?? так..То хто дав їм таку індульгенцію??
03.02.2026 13:22 Ответить
Не пройшло і три роки...
Тисячі загиблих через ті міни, а тут аж цілих 13 років грозить... А то й взагалі, під заставу і гуляй...
03.02.2026 13:24 Ответить
і вони всі тихенько "в лєс уйдут". Ви хоч когось з друзів посадили? Ви ж тільки щісток ганяєте, да тих хто палки в колеса ставить Наполєону
03.02.2026 13:25 Ответить
А хто це все повинен був контролювати? Відділ контролю, держприймання? Хто ці красавчики? І пенсії у них мабуть будуть сотні тисяч гривень, а втрати хто буде відшкодовувати? Бухгалтер винен? Можливо… а головні контролери блін хто? Поки не вирішим це птьання то знов будуть гнати халтуру.
03.02.2026 13:26 Ответить
Опять совпадение.
Наши антикоррупционеры такие пресс конференции под переговоры с кацапами берегут. Под позапрошлую встречу Клоуна и Трампа был Миндич. Сейчас прессуха под случай о котором мы уже год знаем.
Клоун, все таки будет пытаться подписать договор с США. Останется проверить как на это отрагирует НАБУ.
03.02.2026 13:32 Ответить
Ніякі мільярди не вартують життя наших воїнів
03.02.2026 13:48 Ответить
И ни одного практического слова из уст Зеленского по этому и подобным вопросам.
А ведь это даже не просто кража денег из бюджета, а диверсия, повлекшая смерти наших воинов.
И после этого Зеленский обнимается с резниковым с улыбкой на 32 зуба.
Поэтому и воруют, ибо президент имея все силовые органы, импотент в вопросах наказания воров и диверсантов.
Резникова спрятал в Европе, второго МО - спрятал в РНБО. Третьего тут же вернул назад в правительство. Оказался сильно любопытным.
А Федорову поручает лично что угодно, например мобилизацию, только чтоб он не стал разбираться с договорами, контрактами и счетами, хотя это прямая обязанность МО.
А Федоров уж точно бы вычислил, кто сидит на вершине коррупции, воровства в контрактах МО.
03.02.2026 14:02 Ответить
Помітила, що зі звільненням Малюка припинились глибокі тилові обстріли рашки. А кудою летять тисячі зелених фламіндічєй? ***, з цим зегамадрилом Україні крім капітуляції нічого не світить.
03.02.2026 14:28 Ответить
Ага, Малюк власноручно запускав дрони. І міст мінував. Як тільки перестав піаритись, то вже значить ніхто нічого не запускає.
03.02.2026 15:29 Ответить
Ви уважно прочитали, що я написала? Я звернула увагу на новини, нема зараз майже нічого, ні по нпз ні по аеродромах і тд. Совпадєніє? А місце Малюка зайняв єрмаківський чілавєчік…
03.02.2026 16:15 Ответить
А чому Малюк не розрядив у них 2 ріжки з автомату? СБУ тоді не робила нічого, хоча навіть остання свиня знала, що на фронт великими партіями постачаються неякісні міни. Мабуть головне, щоб коноплі до росії часом не продали, а про те, що загинули бійці навіть ніхто не каже, усі рахують тільки гроші, щоб взяти "своє" на зливі цієї справи.
03.02.2026 15:27 Ответить
За двома рожками і автоматом до гівнобородька звертайтеся
03.02.2026 16:22 Ответить
Ключова фраза "...підприємство раніше виготовляло оптичні прилади, димові завіси. До вибухових пристроїв вони не мали відношення." Джерело: https://censor.net/ua/n3598632 Хто і навіщо доручив цьому підприємству виробляти міни без зовнішнього контролю? Бо я бачу збираються звинуватити тих, хто по ночам переробляв міни по 5 разів не маючи ні досвіду, ні технологій
03.02.2026 15:38 Ответить
Ну так і Фламінго виробляють продюсери і землеміри.
03.02.2026 18:31 Ответить
а творці цього сметанін . камишін - спокійно собі гуляють на свободі
03.02.2026 15:59 Ответить
Нема слів... Винним виродкам треба пожиттєве давати, а не 13 років
03.02.2026 16:09 Ответить
Із 152м снарядами до д20 та сама історія. Пластикові Гільзи залипали у каналі ствола. Тобто після 1 пострілу, гільзу треба виколупувати. І лише потім можна зробити другий постріл. Таким чином кацапи займали наші позиції. А найбільші гниди це комдів, начарт і комбриг. Чому? Тому що після доповідей командира гармати про це, матюкали особовий склад і кричали що інших снарядів не буде. Чому? Тому що персонально по команді начарта і комбрига ці снаряди є із якоби " лічного" запасу цих негідників. Тобто оці гівно офіцери за відкати від неякісних виробників не доповідали про брак. Тема снарядів не виринула завдяки галімим майорам і полковникам. А позиції таким чином втрачені. Піхота не була прикрита належним чином. Якщо цікаво це якимсь слідчим, то в мене є інформація. Ха ха ха.
03.02.2026 17:29 Ответить
 
 