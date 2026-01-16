Дело о бракованных минах для ВСУ: суд избрал меры пресечения фигурантам дела, - ОГП

Суд избрал меры пресечения должностным лицам предприятия-поставщика и военных представительств Минобороны по делу о возможном завладении бюджетными средствами при выполнении государственных оборонных контрактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ходатайствам ОГП суд взял под стражу должностных лиц предприятия-поставщика с возможностью внесения залога от почти 20 до более 120 млн грн. Главному бухгалтеру компании избрали круглосуточный домашний арест.

В отношении должностных лиц военных представительств Минобороны Украины суд также избрал содержание под стражей с залогом по 41,6 млн грн каждому. Такая же мера пресечения применена к руководителю научного учреждения и инженеру одного из военных представительств. Рассмотрение ходатайства в отношении еще одного должностного лица продолжается из-за заявления стороны защиты об отводе следственного судьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проверит слова оппозиционера РФ Волкова о "нацике из РДК" Капустине

Следствие устанавливает обстоятельства возможного завладения средствами при выполнении контрактов на поставку мин для Вооруженных Сил Украины. По данным прокуратуры, часть продукции поставлена непригодной, другие контракты не выполнены, а средства предоплаты могли быть присвоены. Ориентировочная сумма ущерба - почти 3 млрд грн.

Бракованные мины для ВСУ

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.

Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых: представители и руководство компании-поставщика; работники бухгалтерской службы; руководитель предприятия-соисполнителя; должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить работников Марьинского районного суда, причастных к схеме уклонения от мобилизации