Справа про браковані міни для ЗСУ: суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи, - ОГП

Суд обрав запобіжні заходи посадовцям підприємства-постачальника та військових представництв Міноборони у справі про можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних оборонних контрактів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За клопотаннями ОГП суд взяв під варту посадовців підприємства-постачальника з можливістю внесення застави від майже 20 до понад 120 млн грн. Головному бухгалтеру компанії обрали цілодобовий домашній арешт.

Щодо посадових осіб військових представництв Міноборони України суд також обрав тримання під вартою із заставою по 41,6 млн грн кожному. Такий самий запобіжний захід застосовано до керівника наукової установи та інженера одного з військових представництв. Розгляд клопотання щодо ще одного посадовця триває через заяву сторони захисту про відвід слідчого судді.

Слідство встановлює обставини можливого заволодіння коштами під час виконання контрактів на постачання мін для Збройних Сил України. За даними прокуратури, частину продукції поставлено непридатною, інші контракти не виконано, а кошти попередньої оплати могли бути привласнені. Орієнтовна сума збитків - майже 3 млрд грн.

Браковані міни для ЗСУ

Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.

Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.

У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких: представники та керівництво компанії-постачальника; працівники бухгалтерської служби; керівник підприємства-співвиконавця; службові особи військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано.



