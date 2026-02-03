Мільярдні збитки на поставці бракованих мін Силам оборони: у ДБР розповіли подробиці
У ДБР розповіли подробиці масштабної оборудки з постачання неякісних мін для потреб оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час пресконференції слідчі Державного бюро розслідувань розповіли про нові деталі масштабної схеми.
Йдеться про можливі збитки державі на мільярди гривень.
Начальник відділу управління ГСУ ДБР, полковник Вадим Приймачок розповів, що було задокументовано поставку неякісних протипіхотних та протитанкових мін Силам оборони.
"Було допущено умисне порушення технології виготовлення вказаних засобів. Вони споряджалися у неякісні корпуси, пластик, який на морозі тріскав, від удару тріскав. Навіть, коли постачалися міни безпосередньо на бойові позиції, вони вже були тріснуті та становили загрозу для військових", - зазначив він.
Також, за словами Приймачка, міни споряджалися неякісною вибуховою речовиною.
"Про те, що вона неякісна, виробники знали. Це нами підверджено в ході негласних розшукових дій. Продукція є некондиційною, однак ніяких заходів щодо виправлення цієї ситуації не вживалося. Продовжували заповнювати корпуси мін неякісною вибуховою речовиною, ніяких конструктивних особливостей змін в корпуса не вносили.
Коли виявлялися недоліки - відвозили до себе на підприємство. Навіть були випадки, коли цілу ніч фарбували, паяли, клеїли втулки ці та поставляли їх наступного дня, везли на прийомку до військових частин", - додав він.
У Бюро зазначили, що підприємство раніше виготовляло оптичні прилади, димові завіси. До вибухових пристроїв вони не мали відношення. Досудове розслідування досі триває.
Наразі повідомлено про підозру 10 особам. Їм загрожує до 13 років позбавлення волі.
Браковані міни для ЗСУ
- Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.
- Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.
У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:
представники та керівництво компанії-постачальника;
працівники бухгалтерської служби;
керівник підприємства-співвиконавця;
службові особи військових представництв.
Чотирьох підозрюваних затримано.
Тисячі загиблих через ті міни, а тут аж цілих 13 років грозить... А то й взагалі, під заставу і гуляй...
Наши антикоррупционеры такие пресс конференции под переговоры с кацапами берегут. Под позапрошлую встречу Клоуна и Трампа был Миндич. Сейчас прессуха под случай о котором мы уже год знаем.
Клоун, все таки будет пытаться подписать договор с США. Останется проверить как на это отрагирует НАБУ.
А ведь это даже не просто кража денег из бюджета, а диверсия, повлекшая смерти наших воинов.
И после этого Зеленский обнимается с резниковым с улыбкой на 32 зуба.
Поэтому и воруют, ибо президент имея все силовые органы, импотент в вопросах наказания воров и диверсантов.
Резникова спрятал в Европе, второго МО - спрятал в РНБО. Третьего тут же вернул назад в правительство. Оказался сильно любопытным.
А Федорову поручает лично что угодно, например мобилизацию, только чтоб он не стал разбираться с договорами, контрактами и счетами, хотя это прямая обязанность МО.
А Федоров уж точно бы вычислил, кто сидит на вершине коррупции, воровства в контрактах МО.