Мільярдні збитки на поставці бракованих мін Силам оборони: у ДБР розповіли подробиці

У ДБР розповіли подробиці масштабної оборудки з постачання неякісних мін для потреб оборони України.

Що відомо?

Під час пресконференції слідчі Державного бюро розслідувань розповіли про нові деталі масштабної схеми.

Йдеться про можливі збитки державі на мільярди гривень.

Начальник відділу управління ГСУ ДБР, полковник Вадим Приймачок розповів, що було задокументовано поставку неякісних протипіхотних та протитанкових мін Силам оборони.

"Було допущено умисне порушення технології виготовлення вказаних засобів. Вони споряджалися у неякісні корпуси, пластик, який на морозі тріскав, від удару тріскав. Навіть, коли постачалися міни безпосередньо на бойові позиції, вони вже були тріснуті та становили загрозу для військових", - зазначив він.

Також, за словами Приймачка, міни споряджалися неякісною вибуховою речовиною. 

"Про те, що вона неякісна, виробники знали. Це нами підверджено в ході негласних розшукових дій. Продукція є некондиційною, однак ніяких заходів щодо виправлення цієї ситуації не вживалося. Продовжували заповнювати корпуси мін неякісною вибуховою речовиною, ніяких конструктивних особливостей змін в корпуса не вносили.

Коли виявлялися недоліки - відвозили до себе на підприємство. Навіть були випадки, коли цілу ніч фарбували, паяли, клеїли втулки ці та поставляли їх наступного дня, везли на прийомку до військових частин", - додав він.

У Бюро зазначили, що підприємство раніше виготовляло оптичні прилади, димові завіси. До вибухових пристроїв вони не мали відношення. Досудове розслідування досі триває.

Наразі повідомлено про підозру 10 особам. Їм загрожує до 13 років позбавлення волі.

  • Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.
  • Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.

  • У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:

    • представники та керівництво компанії-постачальника;

    • працівники бухгалтерської служби;

    • керівник підприємства-співвиконавця;

    • службові особи військових представництв.

    Чотирьох підозрюваних затримано.

Топ коментарі
Хоч один з диверсантської мерзоти розстріляний?
03.02.2026 12:52 Відповісти
Як можна виграти війну з такими поставшиками та виробниками?.За таке повинен бути розстріл.Ще питання хто відповідав за виготовлення мін? Камишин,Сметанін чи хто інший?
03.02.2026 13:04 Відповісти
Так це не втрати бюджету, це б..ля Диверсія.
03.02.2026 13:15 Відповісти
Хоч один з диверсантської мерзоти розстріляний?
03.02.2026 12:52
03.02.2026 12:52 Відповісти
Винні мають висіти!...
03.02.2026 13:26 Відповісти
У ДБР, лише «глибоке занепокоєння» без покарання усієї владної вертикалі!! В ГПУ це теж засвідчують своєю бездіяльністю, лише занепокоєні…. Це ж не санкції на Порошенка «ліпити» із лайна і брехні, за командою єрмака+зеленського???
03.02.2026 14:16
03.02.2026 14:16 Відповісти
Думаю їм вже ордена вручили.
03.02.2026 17:39 Відповісти
А хто тоді був міністром оборони ???
03.02.2026 13:01
03.02.2026 13:01 Відповісти
Получил повышение
03.02.2026 13:48 Відповісти
Як можна виграти війну з такими поставшиками та виробниками?.За таке повинен бути розстріл.Ще питання хто відповідав за виготовлення мін? Камишин,Сметанін чи хто інший?
03.02.2026 13:04
03.02.2026 13:04 Відповісти
І хто за все це відповість? Чи як завжди ніхто
03.02.2026 13:05
03.02.2026 13:05 Відповісти
Ніхто, зато зе.. хоче ще 5 років обкрадати українців вмісті зі своєю шоблою!!!
03.02.2026 17:02
03.02.2026 17:02 Відповісти
Держава не дави бізнес! Ні перевіркам бізнесу! Нє? Ринок все порішає, ні державному контролю?
03.02.2026 13:10
03.02.2026 13:10 Відповісти
Це не бізнес, це недоторкані любіДрузі.
03.02.2026 15:45
03.02.2026 15:45 Відповісти
Так це не втрати бюджету, це б..ля Диверсія.
03.02.2026 13:15
03.02.2026 13:15 Відповісти
все керівництво держави - зрадники і працюють на ворога який кожен день вбиває дітей.все кругом просякнуто брехнею і зрадою.зеленський вафліст фсбешний.
03.02.2026 13:20
03.02.2026 13:20 Відповісти
Це іде війна а за такими діями загиблі, доля їх рідних ..втрачена територія.. Пожиттєве , якщо нема розстрілу...всім.. хто це сотворив в всовував ЗСУ..Не боялися покарання?? так..То хто дав їм таку індульгенцію??
03.02.2026 13:22
03.02.2026 13:22 Відповісти
Не пройшло і три роки...
Тисячі загиблих через ті міни, а тут аж цілих 13 років грозить... А то й взагалі, під заставу і гуляй...
03.02.2026 13:24 Відповісти
і вони всі тихенько "в лєс уйдут". Ви хоч когось з друзів посадили? Ви ж тільки щісток ганяєте, да тих хто палки в колеса ставить Наполєону
03.02.2026 13:25
03.02.2026 13:25 Відповісти
А хто це все повинен був контролювати? Відділ контролю, держприймання? Хто ці красавчики? І пенсії у них мабуть будуть сотні тисяч гривень, а втрати хто буде відшкодовувати? Бухгалтер винен? Можливо… а головні контролери блін хто? Поки не вирішим це птьання то знов будуть гнати халтуру.
03.02.2026 13:26
03.02.2026 13:26 Відповісти
Опять совпадение.
Наши антикоррупционеры такие пресс конференции под переговоры с кацапами берегут. Под позапрошлую встречу Клоуна и Трампа был Миндич. Сейчас прессуха под случай о котором мы уже год знаем.
Клоун, все таки будет пытаться подписать договор с США. Останется проверить как на это отрагирует НАБУ.
03.02.2026 13:32 Відповісти
Ніякі мільярди не вартують життя наших воїнів
03.02.2026 13:48
03.02.2026 13:48 Відповісти
И ни одного практического слова из уст Зеленского по этому и подобным вопросам.
А ведь это даже не просто кража денег из бюджета, а диверсия, повлекшая смерти наших воинов.
И после этого Зеленский обнимается с резниковым с улыбкой на 32 зуба.
Поэтому и воруют, ибо президент имея все силовые органы, импотент в вопросах наказания воров и диверсантов.
Резникова спрятал в Европе, второго МО - спрятал в РНБО. Третьего тут же вернул назад в правительство. Оказался сильно любопытным.
А Федорову поручает лично что угодно, например мобилизацию, только чтоб он не стал разбираться с договорами, контрактами и счетами, хотя это прямая обязанность МО.
А Федоров уж точно бы вычислил, кто сидит на вершине коррупции, воровства в контрактах МО.
03.02.2026 14:02 Відповісти
Помітила, що зі звільненням Малюка припинились глибокі тилові обстріли рашки. А кудою летять тисячі зелених фламіндічєй? ***, з цим зегамадрилом Україні крім капітуляції нічого не світить.
03.02.2026 14:28
03.02.2026 14:28 Відповісти
Ага, Малюк власноручно запускав дрони. І міст мінував. Як тільки перестав піаритись, то вже значить ніхто нічого не запускає.
03.02.2026 15:29
03.02.2026 15:29 Відповісти
Ви уважно прочитали, що я написала? Я звернула увагу на новини, нема зараз майже нічого, ні по нпз ні по аеродромах і тд. Совпадєніє? А місце Малюка зайняв єрмаківський чілавєчік…
03.02.2026 16:15
03.02.2026 16:15 Відповісти
А чому Малюк не розрядив у них 2 ріжки з автомату? СБУ тоді не робила нічого, хоча навіть остання свиня знала, що на фронт великими партіями постачаються неякісні міни. Мабуть головне, щоб коноплі до росії часом не продали, а про те, що загинули бійці навіть ніхто не каже, усі рахують тільки гроші, щоб взяти "своє" на зливі цієї справи.
03.02.2026 15:27
03.02.2026 15:27 Відповісти
За двома рожками і автоматом до гівнобородька звертайтеся
03.02.2026 16:22
03.02.2026 16:22 Відповісти
Ключова фраза "...підприємство раніше виготовляло оптичні прилади, димові завіси. До вибухових пристроїв вони не мали відношення." Джерело: https://censor.net/ua/n3598632 Хто і навіщо доручив цьому підприємству виробляти міни без зовнішнього контролю? Бо я бачу збираються звинуватити тих, хто по ночах переробляв міни по 5 разів не маючи ні досвіду, ні технологій
03.02.2026 15:38
03.02.2026 15:38 Відповісти
Ну так і Фламінго виробляють продюсери і землеміри.
03.02.2026 18:31
03.02.2026 18:31 Відповісти
а творці цього сметанін . камишін - спокійно собі гуляють на свободі
03.02.2026 15:59
03.02.2026 15:59 Відповісти
Нема слів... Винним виродкам треба пожиттєве давати, а не 13 років
03.02.2026 16:09
03.02.2026 16:09 Відповісти
Із 152м снарядами до д20 та сама історія. Пластикові Гільзи залипали у каналі ствола. Тобто після 1 пострілу, гільзу треба виколупувати. І лише потім можна зробити другий постріл. Таким чином кацапи займали наші позиції. А найбільші гниди це комдів, начарт і комбриг. Чому? Тому що після доповідей командира гармати про це, матюкали особовий склад і кричали що інших снарядів не буде. Чому? Тому що персонально по команді начарта і комбрига ці снаряди є із якоби " лічного" запасу цих негідників. Тобто оці гівно офіцери за відкати від неякісних виробників не доповідали про брак. Тема снарядів не виринула завдяки галімим майорам і полковникам. А позиції таким чином втрачені. Піхота не була прикрита належним чином. Якщо цікаво це якимсь слідчим, то в мене є інформація. Ха ха ха.
03.02.2026 17:29
03.02.2026 17:29 Відповісти
 
 