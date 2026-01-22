ДБР викрило та заблокувало схему незаконного списання військовозобов’язаних через систему "Оберіг"

Працівники ДБР викрили та припинили протиправну схему незаконного списання військовозобов’язаних в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.

Співробітник РТЦК та СП вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зокрема, він виключав чоловіків з військового обліку за станом здоров’я без будь-яких підтверджуючих медичних документів, фактично визнаючи їх непридатними до служби.

За оперативною інформацією, така "послуга" коштувала призовникам близько 10 тисяч доларів США.

Частину осіб, яких незаконно виключили з військового обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і ці чоловіки підлягають призову на загальних підставах.

Співробітнику територіального центру комплектування повідомили про підозру — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особою, яка має до них доступ.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та реалізації схеми, а також громадян, які встигли скористатися незаконною "послугою".

"Співробітник РТЦК та СП". Це ж треба. Електрик мабуть.
22.01.2026 14:58 Відповісти
нєнє!
головний зе!електрик україни, от прямо зараз, почав вояж в давосі!
22.01.2026 15:04 Відповісти
та, ***, скільки можна генерувати цю тупу хєрню?
скільки за чотири роки викоито схем?
скільки викритих відбуває покарання?
нарешті, скільки "ухилянтів"? 5 млн? 10 млн? як що кожного дня викривають схеми, будь хто.
дейнеко вже догнав по статкам пінчука?
22.01.2026 15:03 Відповісти
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та реалізації схеми

ну ...... , ну ......., ..., як же ви ........ вже всіх! хто ж ці особи? назвати? воєнком - це перша особа, сидить недалеко від працівника того корумпованого!
22.01.2026 15:10 Відповісти
а ще в тому ртцк на підвалі сидять ще не обілечені люди, спитайте у них хто їх ..... , і вимагав грошей, вони свідками стануть.
22.01.2026 15:12 Відповісти
Частину осіб, яких незаконно виключили з військового обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і ці чоловіки підлягають призову на загальних підставах. Джерело: https://censor.net/ua/n3596733, а вони досі в Україні? Чекали на викриття цієї схеми?
22.01.2026 15:19 Відповісти
Якщо комусь далі по фейсу - напали на "військового"!!! Коли спіймали на корупції "Співробітник РТЦК та СП"
22.01.2026 15:59 Відповісти
 
 