ГБР разоблачило и заблокировало схему незаконного списания военнообязанных через систему "Оберег"
Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли противоправную схему незаконного списания военнообязанных в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области.
Сотрудник РТЦК и СП вносил несанкционированные изменения в реестр военнообязанных "Оберег", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, он исключал мужчин из воинского учета по состоянию здоровья без каких-либо подтверждающих медицинских документов, фактически признавая их непригодными к службе.
По оперативной информации, такая "услуга" стоила призывникам около 10 тысяч долларов США.
Часть лиц, которых незаконно исключили из воинского учета, уже установили. Данные об их якобы непригодности отменили, и эти мужчины подлежат призыву на общих основаниях.
Сотруднику территориального центра комплектования сообщили о подозрении — несанкционированные изменения информации в автоматизированных системах лицом, имеющим к ним доступ.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.
Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и реализации схемы, а также граждан, которые успели воспользоваться незаконной "услугой".
головний зе!електрик україни, от прямо зараз, почав вояж в давосі!
скільки за чотири роки викоито схем?
скільки викритих відбуває покарання?
нарешті, скільки "ухилянтів"? 5 млн? 10 млн? як що кожного дня викривають схеми, будь хто.
дейнеко вже догнав по статкам пінчука?
ну ...... , ну ......., ..., як же ви ........ вже всіх! хто ж ці особи? назвати? воєнком - це перша особа, сидить недалеко від працівника того корумпованого!