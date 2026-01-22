ГБР разоблачило и заблокировало схему незаконного списания военнообязанных через систему "Оберег"

Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли противоправную схему незаконного списания военнообязанных в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области.

Сотрудник РТЦК и СП вносил несанкционированные изменения в реестр военнообязанных "Оберег", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он исключал мужчин из воинского учета по состоянию здоровья без каких-либо подтверждающих медицинских документов, фактически признавая их непригодными к службе.

По оперативной информации, такая "услуга" стоила призывникам около 10 тысяч долларов США.

Часть лиц, которых незаконно исключили из воинского учета, уже установили. Данные об их якобы непригодности отменили, и эти мужчины подлежат призыву на общих основаниях.

Сотруднику территориального центра комплектования сообщили о подозрении — несанкционированные изменения информации в автоматизированных системах лицом, имеющим к ним доступ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и реализации схемы, а также граждан, которые успели воспользоваться незаконной "услугой".

