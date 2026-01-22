ГБР разоблачило и заблокировало схему незаконного списания военнообязанных через систему "Оберег"

Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли противоправную схему незаконного списания военнообязанных в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области.

Сотрудник РТЦК и СП вносил несанкционированные изменения в реестр военнообязанных "Оберег", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В частности, он исключал мужчин из воинского учета по состоянию здоровья без каких-либо подтверждающих медицинских документов, фактически признавая их непригодными к службе.

По оперативной информации, такая "услуга" стоила призывникам около 10 тысяч долларов США.

Часть лиц, которых незаконно исключили из воинского учета, уже установили. Данные об их якобы непригодности отменили, и эти мужчины подлежат призыву на общих основаниях.

Сотруднику территориального центра комплектования сообщили о подозрении — несанкционированные изменения информации в автоматизированных системах лицом, имеющим к ним доступ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и реализации схемы, а также граждан, которые успели воспользоваться незаконной "услугой".

"Співробітник РТЦК та СП". Це ж треба. Електрик мабуть.
22.01.2026 14:58 Ответить
нєнє!
головний зе!електрик україни, от прямо зараз, почав вояж в давосі!
22.01.2026 15:04 Ответить
та, ***, скільки можна генерувати цю тупу хєрню?
скільки за чотири роки викоито схем?
скільки викритих відбуває покарання?
нарешті, скільки "ухилянтів"? 5 млн? 10 млн? як що кожного дня викривають схеми, будь хто.
дейнеко вже догнав по статкам пінчука?
22.01.2026 15:03 Ответить
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та реалізації схеми

ну ...... , ну ......., ..., як же ви ........ вже всіх! хто ж ці особи? назвати? воєнком - це перша особа, сидить недалеко від працівника того корумпованого!
22.01.2026 15:10 Ответить
а ще в тому ртцк на підвалі сидять ще не обілечені люди, спитайте у них хто їх ..... , і вимагав грошей, вони свідками стануть.
22.01.2026 15:12 Ответить
Частину осіб, яких незаконно виключили з військового обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і ці чоловіки підлягають призову на загальних підставах. Джерело: https://censor.net/ua/n3596733, а вони досі в Україні? Чекали на викриття цієї схеми?
22.01.2026 15:19 Ответить
Якщо комусь далі по фейсу - напали на "військового"!!! Коли спіймали на корупції "Співробітник РТЦК та СП"
22.01.2026 15:59 Ответить
 
 