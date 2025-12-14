Міноборони розширює можливості для дистанційного мінування з БпЛА
Міністерство оборони України оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП). Це розширить можливості для виробництва і застосування Силами оборони України протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з БпЛА.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться?
Як зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їхню собівартість, а розширена номенклатура – дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання.
Так, станом на сьогодні 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП. Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри. Відтепер вони відповідають реальним умовам застосування та технологічним можливостям виробників.
Міністерство продовжує роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби Українське військо й надалі ефективно стримувало агресора.
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