Міноборони розширює можливості для дистанційного мінування з БпЛА

Міністерство оборони України оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП). Це розширить можливості для виробництва і застосування Силами оборони України протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з БпЛА.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Як зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, оптимізація параметрів ПІЗП значно знизить їхню собівартість, а розширена номенклатура – дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання.

Так, станом на сьогодні 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП. Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові параметри. Відтепер вони відповідають реальним умовам застосування та технологічним можливостям виробників.

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Міністерство продовжує роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби Українське військо й надалі ефективно стримувало агресора.