Обговорили з виробниками масштабування виробництва мін та захист підприємств ОПК, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду за участі виробників мін.

Нарада за участі виробників мін

Ця важлива зустріч відбулася в межах виконання доручення Президента щодо своєчасного й повного забезпечення наших бойових бригад. Разом із заступниками Міністра оборони та представниками військових органів ознайомилися з потребами виробників, заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення.

Від воїнів маємо запит на велику кількість мін для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили. Зі свого боку Міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва.

Поставив низку конкретних завдань. Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників.

Нарада, присвячена протиповітряній обороні наших підприємств ОПК

У межах зустрічі з військовими та виробниками зосередилися на нових рішеннях для захисту промислового потенціалу України. За підсумками наради дав низку доручень.

Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів.

