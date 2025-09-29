Комітет Ради підтримав у другому читанні законопроєкт про бронювання для працівників ОПК, які мають проблеми з ТЦК

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав у другому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасове бронювання працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу, навіть за наявності труднощів із військовим обліком.

Про це повідомили в NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

Так, провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, які визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану, тепер зможуть бронювати до 100% своїх працівників, навіть якщо в останніх є проблеми з військовим обліком.

Рік тому було ініційовано звернення до уряду щодо недопущення мобілізації офіційно працевлаштованих співробітників підприємств галузі під час звірки даних у ТЦК та СП. Сьогодні ця ініціатива набула законодавчого оформлення.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новим положенням, яке дозволяє бронювати працівників, які є військовозобов'язаними та працюють на критично важливих підприємствах (визначених Кабміном), навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не оновили дані або перебувають у розшуку.

Законопроєкт №13335 передбачає, що:

бронювання працівників можливе строком на 45 днів;

працівник може бути заброньований лише один раз на рік, що не звільняє його від відповідальності за порушення;

роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Як зазначається у пояснювальній записці, ці зміни спрямовані на допомогу підприємствам ОПК та критичної інфраструктури швидше наймати й офіційно оформлювати працівників під час війни, навіть якщо у них є порушення правил військового обліку.

