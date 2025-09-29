РУС
Комитет Рады поддержал во втором чтении законопроект о бронировании для работников ОПК, которые имеют проблемы с ТЦК

Бронирование работников предприятий ОПК: решение комитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал во втором чтении законопроект №13335, который позволяет временное бронирование работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса, даже при наличии трудностей с военным учетом.

Об этом сообщили в NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Так, ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения, теперь смогут бронировать до 100% своих работников, даже если у последних есть проблемы с военным учетом.

Год назад было инициировано обращение к правительству о недопущении мобилизации официально трудоустроенных сотрудников предприятий отрасли при сверке данных в ТЦК и СП. Сегодня эта инициатива получила законодательное оформление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запланировал повышение минимальной зарплаты. Это повлияет на условия для бронирования

Законопроект предлагает дополнить ст. 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новым положением, которое позволяет бронировать работников, которые являются военнообязанными и работают на критически важных предприятиях (определенных Кабмином), даже если они не имеют военно-учетного документа, не состоят на учете, не обновили данные или находятся в розыске.

Законопроект №13335 предусматривает, что:

  • бронирование работников возможно сроком на 45 дней;
  • работник может быть забронирован только один раз в год, что не освобождает его от ответственности за нарушение;
  • работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения направлены на помощь предприятиям ОПК и критической инфраструктуры быстрее нанимать и официально оформлять работников во время войны, даже если у них есть нарушения правил воинского учета.

Читайте также: Без визита в ТЦК: мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на воинский учет

ВР (29430) бронирование (165) ОПК (206) NAUDI (22) военный учет (16)
Тут головне щоб ЗБЛ ПНХ.
29.09.2025 15:48 Ответить
Вільна каса!
29.09.2025 15:52 Ответить
Комитет... Ясно..
Это ж получается, Ишак Бедоносец полностью самоустранился от регулирования вопросов ВПК и мобилизации, если на каждую поправку к правилам нада целый закон принимать !!
Если наши законы недостаточно хороши, то пускай по крайней мере их будет много !!!
29.09.2025 15:56 Ответить
- бронювання працівників можливе строком на 45 днів;
- працівник може бути заброньований лише один раз на рік;

Спокусливо
29.09.2025 15:58 Ответить
Но дурних вже лишилось мало .
29.09.2025 16:00 Ответить
 
 