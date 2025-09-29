Комитет Рады поддержал во втором чтении законопроект о бронировании для работников ОПК, которые имеют проблемы с ТЦК

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал во втором чтении законопроект №13335, который позволяет временное бронирование работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса, даже при наличии трудностей с военным учетом.

Об этом сообщили в NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Так, ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения, теперь смогут бронировать до 100% своих работников, даже если у последних есть проблемы с военным учетом.

Год назад было инициировано обращение к правительству о недопущении мобилизации официально трудоустроенных сотрудников предприятий отрасли при сверке данных в ТЦК и СП. Сегодня эта инициатива получила законодательное оформление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запланировал повышение минимальной зарплаты. Это повлияет на условия для бронирования

Законопроект предлагает дополнить ст. 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новым положением, которое позволяет бронировать работников, которые являются военнообязанными и работают на критически важных предприятиях (определенных Кабмином), даже если они не имеют военно-учетного документа, не состоят на учете, не обновили данные или находятся в розыске.

Законопроект №13335 предусматривает, что:

бронирование работников возможно сроком на 45 дней;

работник может быть забронирован только один раз в год, что не освобождает его от ответственности за нарушение;

работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения направлены на помощь предприятиям ОПК и критической инфраструктуры быстрее нанимать и официально оформлять работников во время войны, даже если у них есть нарушения правил воинского учета.

Читайте также: Без визита в ТЦК: мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на воинский учет