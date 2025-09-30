Обсудили с производителями масштабирование производства мин и защиту предприятий ОПК, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел совещание с участием производителей мин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дениса Шмыгаля.

Совещание с участием производителей мин

Эта важная встреча состоялась в рамках выполнения поручения Президента относительно своевременного и полного обеспечения наших боевых бригад. Вместе с заместителями Министра обороны и представителями военных органов ознакомились с потребностями производителей, заслушали ключевые проблемы, требующие решения.

От воинов есть запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. Со своей стороны Министерство готово максимально способствовать производителям в масштабировании и развитии производства.

Поставил ряд конкретных задач. В ближайшее время ожидаю изменений, которые позволят адаптировать процессы производства и кодификации к условиям современной войны и к стандартам наших союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал во втором чтении законопроект о бронировании для работников ОПК, которые имеют проблемы с ТЦК

Совещание, посвященное противовоздушной обороне наших предприятий ОПК

В рамках встречи с военными и производителями сосредоточились на новых решениях для защиты промышленного потенциала Украины. По итогам совещания дал ряд поручений.

Наша цель - создание максимально благоприятных и безопасных условий для работы оборонных предприятий из Украины и стран-партнеров.

Также читайте: ЕС обсудит "стену дронов" и щит ПВО на встрече в Копенгагене, - Bloomberg

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!