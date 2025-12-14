Минобороны расширяет возможности для дистанционного минирования с БПЛА
Министерство обороны Украины обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (УИСП). Это расширит возможности для производства и применения Силами обороны Украины противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, устанавливаемых с БПЛА.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Как отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, оптимизация параметров ПИЗП значительно снизит их себестоимость, а расширенная номенклатура – позволит подбирать устройство под конкретные боевые задачи.
Так, на сегодняшний день 80% всех мин используют электронные ПИЗП. Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые параметры. Отныне они соответствуют реальным условиям применения и технологическим возможностям производителей.
Министерство продолжает работу над модернизацией и увеличением количества вооружения, чтобы украинская армия и в дальнейшем эффективно сдерживала агрессора.
