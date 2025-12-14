РУС
Новости Дистанционное минирование
297 2

Минобороны расширяет возможности для дистанционного минирования с БПЛА

Дистанционное минирование

Министерство обороны Украины обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (УИСП). Это расширит возможности для производства и применения Силами обороны Украины противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, устанавливаемых с БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

Как отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, оптимизация параметров ПИЗП значительно снизит их себестоимость, а расширенная номенклатура – позволит подбирать устройство под конкретные боевые задачи.

Так, на сегодняшний день 80% всех мин используют электронные ПИЗП. Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые параметры. Отныне они соответствуют реальным условиям применения и технологическим возможностям производителей.

Министерство продолжает работу над модернизацией и увеличением количества вооружения, чтобы украинская армия и в дальнейшем эффективно сдерживала агрессора.

Автор: 

Минобороны (9688) мина (369)
шмигаль, зелений мародер!
наскільки широко розширює?
показать весь комментарий
14.12.2025 11:07 Ответить
Чекаємо 2026го коли знімуться всі обмеження...
показать весь комментарий
14.12.2025 11:15 Ответить
 
 