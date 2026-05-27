Требовали 100 тыс. грн у подчиненного за "беспрепятственное" прохождение службы: разоблачены военнослужащие в Днепропетровской области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта противоправная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами одной из воинских частей. За 100 тысяч гривен они гарантировали, что не будут привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности, и, как следствие, - сохранение премии. Фигурантам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, к организации схемы причастны заместитель командира роты и главный сержант роты воинской части. Они требовали от подчиненного военнослужащего 100 тысяч гривен за то, что не будут создавать искусственных препятствий во время прохождения службы. В частности, не будут инициировать служебное расследование, в результате которого военного могут привлечь к дисциплинарной ответственности с последующим лишением премии.

Также установлено, что посылку с необходимой суммой мать военного отправила на имя одного из фигурантов.

Задержания и обыски

Сообщается, что 23 мая полицейские совместно с СБУ задержали старшего сержанта и заместителя командира подразделения воинской части после получения 100 тысяч гривен неправомерной выгоды. Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители провели два санкционированных обыска на территории Днепропетровской области – по месту жительства одного из фигурантов и на территории воинской части. В ходе следственных действий изъяли: более 1,2 млн грн, мобильные телефоны, банковские карты, блокнот с черновими записями.

Что грозит

В настоящее время на основании собранных доказательств двум задержанным сообщили о подозрении. Действия подозреваемых, в зависимости от роли в коррупционной схеме, квалифицированы по:

ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины,

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В Нацполиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

