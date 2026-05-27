РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники в военных частях
1 909 9

Требовали 100 тыс. грн у подчиненного за "беспрепятственное" прохождение службы: разоблачены военнослужащие в Днепропетровской области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта противоправная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами одной из воинских частей. За 100 тысяч гривен они гарантировали, что не будут привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности, и, как следствие, - сохранение премии. Фигурантам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы

Что известно

Как отмечается, к организации схемы причастны заместитель командира роты и главный сержант роты воинской части. Они требовали от подчиненного военнослужащего 100 тысяч гривен за то, что не будут создавать искусственных препятствий во время прохождения службы. В частности, не будут инициировать служебное расследование, в результате которого военного могут привлечь к дисциплинарной ответственности с последующим лишением премии.

Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы

Также установлено, что посылку с необходимой суммой мать военного отправила на имя одного из фигурантов.

Смотрите также: 300 тыс. грн. за перевод в тыловое подразделение: в Одессе задержан чиновник РТЦК и СП. ФОТОрепортаж

Задержания и обыски

Сообщается, что 23 мая полицейские совместно с СБУ задержали старшего сержанта и заместителя командира подразделения воинской части после получения 100 тысяч гривен неправомерной выгоды. Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы

Кроме того, правоохранители провели два санкционированных обыска на территории Днепропетровской области – по месту жительства одного из фигурантов и на территории воинской части. В ходе следственных действий изъяли: более 1,2 млн грн, мобильные телефоны, банковские карты, блокнот с черновими записями.

Смотрите также: $7 тысяч за "тихую" службу: ГБР раскрыло перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги. ФОТОрепортаж

Что грозит

В настоящее время на основании собранных доказательств двум задержанным сообщили о подозрении. Действия подозреваемых, в зависимости от роли в коррупционной схеме, квалифицированы по:

  • ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины,
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы

В Нацполиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Читайте: ГБР сообщило о подозрении командиру, который заработал 2 млн грн на боевых доплатах военных

Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы
Вымогали деньги за беспрепятственное прохождение службы

Автор: 

взятка (6153) Нацполиция (16952) Днепропетровская область (5250)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прикольно. камандір сказав - давай гроші, або будуть проблеми, і все. роби що хочеш. що там ближче до фронту відбувається, краще не розказувати.
показать весь комментарий
27.05.2026 14:42 Ответить
просто мерзоти...
показать весь комментарий
27.05.2026 14:43 Ответить
Бути такого не може. Знову мосфільм.
показать весь комментарий
27.05.2026 14:56 Ответить
Тобто, чоловік під час війни хоче служити, а командири кажуть "не дамо служити, якщо не заплатиш"?!
Це в той час, коли люди платять, щоб НЕ служити?
Чомусь не вкладається в голові.
показать весь комментарий
27.05.2026 15:32 Ответить
Не заплатиш - відправлять на вірну смерть
показать весь комментарий
27.05.2026 17:22 Ответить
А можна ВИКРИТИ ХОЧ ОДНОГО чиновника-керівника який дотримується всіх.законів і поважає підлеглих??????🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Будьласочка, де це ГЕРОЙ УКРАЇНИ, не менше?! Покажіть його нам!!!
показать весь комментарий
27.05.2026 15:37 Ответить
Ну тепер мобілізуються в ЗСУ, як екс-очільник ДПСУ чи зашкварені прокурори з суддями?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:05 Ответить
Ну варіант ще - переказати гроші на потреби ЗСУ. Зелені такі закони наприймали.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:06 Ответить
Армія - це що,щось іньше ,з інопланетних світів чи що?...це тіж самі цівільні , тільки у військовій формі.А що тут в країні у цівільному житті?А ,"тільки сліпий не баче.."Хто там це сказав...
показать весь комментарий
28.05.2026 15:38 Ответить
 
 