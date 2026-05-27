За $5 тыс. обещал повлиять на ВВК и перевести мобилизованного в тыл: разоблачен подполковник на Тернопольщине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачен сотрудник правоохранительных органов из Тернопольской области в звании подполковника, который пообещал своей знакомой за деньги помочь повлиять на членов ВВК и перевести её мобилизованного отца из боевой части в тыл.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подполковник за деньги обещал повлиять на ВЛК

Что известно

Как отмечается, в январе этого года фигурант узнал о том, что отец его знакомой служит в боевой части и пытается пройти ВВК по состоянию здоровья. У него возникла идея "подзаработать", и он пообещал знакомой содействовать ускоренному прохождению военно-врачебной комиссии и дальнейшему переводу отца в тыловое подразделение или один из ТЦК в Тернопольской области.

Он заявлял, что якобы имеет влияние на должностных лиц ВВК. Сначала правоохранитель требовал 5 тысяч долларов, которые получил от родственников военного. Впоследствии он сообщил, что необходимо передать еще дополнительные средства – якобы на покупку снаряжения и аптечек, объясняя, что эти вещи нужно приобрести для должностных лиц, которые должны были способствовать принятию нужного решения.

Что грозит

По данным ГБР, фигурант был задержан во время передачи 22 тысяч гривен в одном из скверов Тернополя.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц. Суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

бізнес на крові процвітає.
27.05.2026 15:45 Ответить
що за люди..
якщо хочеш допомогти - допомагай безплатно..
27.05.2026 15:45 Ответить
Цей герой має бути на передовій. Зараз. Час допомaгaти ЗСУ.
27.05.2026 15:52 Ответить
 
 