УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13975 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Одеси
391 3

Повідомлено про підозру рашистам, які командували ракетним ударом по одеській багатоповерхівці у квітні 2022 року

СБУ оголосила підозру російським генералам

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція зібрали доказову базу на двох представників командування збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по 16-поверховому житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року.

Тоді унаслідок атаки загинуло 8 цивільних осіб, серед яких тримісячна дитина. Ще 18 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займались:

  • командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил РФ генерал-майор Микола Варпахович;
  • командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил РФ полковник Олег Скитський.

За матеріалами справи, за вказівкою фігурантів їхні підлеглі атакували будинок одного із житлових комплексів Одеси крилатою ракетою Х-101.

Для здійснення удару по цивільному об’єкту рашисти підіймали в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Встановлено, що запуск російської ракети по одеській висотці відбувся в районі Каспійського моря.

На підставі зібраних доказів Варпаховичу та Скитському повідомлено про заочну підозру, - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагали 250 тис. грн за службу в тилу: викрито двох посадовців ТЦК на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5846) Одеська область (4089) Нацполіція (15731) СБУ (13927) підозра (1016) Офіс Генпрокурора (3905) Одеський район (642)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоріше за все, "Тірас".
показати весь коментар
03.06.2026 15:25 Відповісти
В ліфт тепер хай не сідають 😁
показати весь коментар
03.06.2026 15:25 Відповісти
нехай сідають , бажано разом з дружинами та дітьми
показати весь коментар
03.06.2026 15:27 Відповісти
 
 