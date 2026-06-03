Повідомлено про підозру рашистам, які командували ракетним ударом по одеській багатоповерхівці у квітні 2022 року

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція зібрали доказову базу на двох представників командування збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по 16-поверховому житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року.

Тоді унаслідок атаки загинуло 8 цивільних осіб, серед яких тримісячна дитина. Ще 18 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займались:

командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил РФ генерал-майор Микола Варпахович;

командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил РФ полковник Олег Скитський.

За матеріалами справи, за вказівкою фігурантів їхні підлеглі атакували будинок одного із житлових комплексів Одеси крилатою ракетою Х-101.

Для здійснення удару по цивільному об’єкту рашисти підіймали в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Встановлено, що запуск російської ракети по одеській висотці відбувся в районі Каспійського моря.

На підставі зібраних доказів Варпаховичу та Скитському повідомлено про заочну підозру, - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

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