Российские компании накопили более 9,2 трлн рублей просроченной задолженности, - СВР
Корпоративный сектор России продолжает накапливать финансовые проблемы. Объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний превысил 9,2 трлн рублей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки
"Корпоративный сектор РФ накопил более $117,5 млрд просроченной дебиторской задолженности. Доля проблемных платежей к концу февраля 2026 года достигла 6,7% и составляет около 3,8% ВВП страны. Эти цифры приведены в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка РФ за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года", – говорится в сообщении.
Самые большие проблемы – в добывающей отрасли
Самая сложная ситуация, по данным разведки, наблюдается в добывающей промышленности, где доля просроченных платежей превышает 8%. В обрабатывающей промышленности и сфере торговли этот показатель приближается к 7%.
Именно эти отрасли российские власти традиционно называют фундаментом так называемой "устойчивой" военной экономики.
Несмотря на ухудшение финансовых показателей корпоративного сектора, Центробанк России заявляет об отсутствии системных рисков для финансовой стабильности. В то же время регулятор признает рост проблемной задолженности и ухудшение финансового состояния предприятий.
Компании заменяют кредиты отсрочкой платежей
Эксперты обращают внимание еще на одну тревожную тенденцию: все больше компаний используют отсрочку платежей в качестве альтернативы банковскому кредитованию.
Фактически обычные коммерческие операции превращаются в межкорпоративные кредиты, что позволяет поддерживать видимость деловой активности без привлечения финансирования через банковскую систему.
Однако такая практика лишь откладывает решение проблем. Предприятия становятся все более зависимыми от дорогого краткосрочного финансирования для поддержания ликвидности, сокращают инвестиционные программы и откладывают развитие производства.
Малые предприятия оказываются под наибольшим ударом
Особенно уязвимыми в этой ситуации остаются малые и средние предприятия. Крупные компании, задерживая расчеты, фактически перекладывают собственные финансовые трудности на поставщиков и подрядчиков.
Это повышает риски банкротств, поглощений и дальнейшей концентрации бизнеса в руках крупнейших игроков.
Для банковской системы увеличение объемов проблемных активов также означает дополнительные риски и потенциальное ухудшение качества кредитных портфелей.
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