Российские компании накопили более 9,2 трлн рублей просроченной задолженности, - СВР

Корпоративный сектор России продолжает накапливать финансовые проблемы. Объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний превысил 9,2 трлн рублей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки

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"Корпоративный сектор РФ накопил более $117,5 млрд просроченной дебиторской задолженности. Доля проблемных платежей к концу февраля 2026 года достигла 6,7% и составляет около 3,8% ВВП страны. Эти цифры приведены в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка РФ за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года", – говорится в сообщении.

Самые большие проблемы – в добывающей отрасли

Самая сложная ситуация, по данным разведки, наблюдается в добывающей промышленности, где доля просроченных платежей превышает 8%. В обрабатывающей промышленности и сфере торговли этот показатель приближается к 7%.

Именно эти отрасли российские власти традиционно называют фундаментом так называемой "устойчивой" военной экономики.

Несмотря на ухудшение финансовых показателей корпоративного сектора, Центробанк России заявляет об отсутствии системных рисков для финансовой стабильности. В то же время регулятор признает рост проблемной задолженности и ухудшение финансового состояния предприятий.

Компании заменяют кредиты отсрочкой платежей

Эксперты обращают внимание еще на одну тревожную тенденцию: все больше компаний используют отсрочку платежей в качестве альтернативы банковскому кредитованию.

Фактически обычные коммерческие операции превращаются в межкорпоративные кредиты, что позволяет поддерживать видимость деловой активности без привлечения финансирования через банковскую систему.

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Однако такая практика лишь откладывает решение проблем. Предприятия становятся все более зависимыми от дорогого краткосрочного финансирования для поддержания ликвидности, сокращают инвестиционные программы и откладывают развитие производства.

Малые предприятия оказываются под наибольшим ударом

Особенно уязвимыми в этой ситуации остаются малые и средние предприятия. Крупные компании, задерживая расчеты, фактически перекладывают собственные финансовые трудности на поставщиков и подрядчиков.

Это повышает риски банкротств, поглощений и дальнейшей концентрации бизнеса в руках крупнейших игроков.

Для банковской системы увеличение объемов проблемных активов также означает дополнительные риски и потенциальное ухудшение качества кредитных портфелей.

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