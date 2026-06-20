С начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение: больше всего боев - на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток 19 июня на фронте произошло 131 боевое столкновение. Наибольшее давление оккупанты оказывают на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 45 авиационных ударов – сбросил 132 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 2087 дронов-камикадзе и осуществил 1341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением пяти КАБ, осуществил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из них - с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Дворичанское. Одна из этих атак еще продолжается.

позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Дворичанское. Одна из этих атак еще продолжается. На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки и Лиман. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении противник девять раз штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников. Три из этих штурмов продолжаются.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное и Кучеров Яр. Один из них еще продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филия и Новопавловка. Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня на этом направлении ликвидировано 29 оккупантов и ранено 14, уничтожено три единицы автомобильной техники и две пушки. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, три пушки, пункт управления БПЛА и 32 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 297 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые операции в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 атак оккупантов , четыре из них продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в направлении населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Гиркое, Воздвижевка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое и Новоселовка.

, четыре из них продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в направлении населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Гиркое, Воздвижевка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое и Новоселовка. На Ореховском направлении противник один раз проводил штурм в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.