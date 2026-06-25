15% украинцев считают себя азартными людьми, - исследование

Лишь 2 % опрошенных играли в азартные игры в течение последнего месяца.

Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало результаты первого этапа масштабного исследования влияния азартных игр на общество.

Проект реализовал Центр ответственной игры при поддержке Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса.

Первый этап исследования включал общенациональный опрос населения об отношении к азартным играм, их влиянии на общество, опыте участия в играх и восприятии государственной политики в этой сфере.

Общественное восприятие азартных игр

Главный вывод исследования: негативное влияние азартных игр в Украине не носит массовый характер. Большинство респондентов (83%) отметили, что не сталкивались с влиянием азартных игр

84% украинцев не считают себя азартными людьми, тогда как лишь 15% относят себя к таким. Кроме того, каждый третий опрошенный отметил, что не знает ни одного человека, который бы играл в азартные игры.

В то же время собственный опыт участия в азартных играх имеет относительно небольшая часть населения. В течение последнего года играли 5% респондентов, а в течение последнего месяца - 2%.

По мнению украинцев, главным фактором, побуждающим людей участвовать в азартных играх, является стремление выиграть деньги (70%). Вторым по значимости фактором являются азарт и эмоции (41%). Желание развлечься, отвлечься от проблем, влияние рекламы или окружения играют значительно меньшую роль — каждый из этих факторов назвали около 15–17% опрошенных.

В то же время для большинства знакомство с азартными играми оказалось недолгим: 83% респондентов сообщили, что перестали играть. Чаще всего это объясняли потерей интереса (65%), реже — чрезмерными расходами или нехваткой свободных средств (23%) и опасениями по поводу развития зависимости (10%).

Игроки лучше знают о механизмах защиты

Собранные данные показывают, что наиболее осведомленными об инструментах ответственной игры и других способах защиты от игровой зависимости являются именно люди, имеющие опыт участия в азартных играх.

Среди тех, кто играл в течение последнего месяца, 71% знают о праве получить статистику своей игры, 67% - о принципах ответственной игры, 60% — о возможности установления временных и финансовых лимитов, а 51% - о реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.

Украинцы ожидают активной роли государства

Украинцы ожидают от государства более активных действий в сфере регулирования азартных игр. Помимо ограничения рекламы, среди приоритетов респонденты назвали усиление контроля за соблюдением правил онлайн-казино (29%), борьбу с нелегальными азартными играми (27%), контроль за соблюдением возрастных ограничений (19%) и проведение информационно-просветительских кампаний о рисках азартных игр (15%).

Особое внимание украинцы уделяют важности борьбы с нелегальным рынком. В частности, 78% респондентов убеждены, что нелегальные казино наносят прямой ущерб экономике страны.

В целом 74% граждан поддерживают усиление мер по защите людей от игровой зависимости, а 67% выступают за жесткое государственное регулирование сферы азартных игр.

Таким образом, общественный запрос сегодня заключается в создании контролируемого, прозрачного и безопасного рынка, где государство активно противодействует теневому сегменту и защищает граждан от потенциальных рисков.

Исследование станет основой для дальнейших решений

Представленные результаты являются первым этапом масштабного исследования влияния азартных игр на общество. В дальнейшем планируется обнародование новых данных, которые позволят более подробно проанализировать поведение игроков, уровень рисков и эффективность инструментов ответственной игры именно для игроков.

Как проводилось исследование

В первом этапе исследования приняли участие 3 164 респондента в возрасте от 18 лет. Среди них - 415 представителей молодежи, 409 внутренне перемещенных лиц и 404 военнослужащих.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Погрешность не превышает 2%.

В исследовании также принимали участие военные с передовой, представители тыловых подразделений и демобилизованные лица.