Два человека пострадали вследствие атаки вражеских БПЛА на Чернигов
Сегодня, 27 июня, российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотников, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что два человека пострадали вследствие падения БПЛА. Они получили осколочные ранения.
Других подробностей пока не сообщается.
Что предшествовало
До этого Брижинский сообщал, что на город летит около 10 "Шахедов", работает ПВО.
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