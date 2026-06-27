Два человека пострадали вследствие атаки вражеских БПЛА на Чернигов

Сегодня, 27 июня, российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотников, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что два человека пострадали вследствие падения БПЛА. Они получили осколочные ранения.

Других подробностей пока не сообщается.

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Что предшествовало

До этого Брижинский сообщал, что на город летит около 10 "Шахедов", работает ПВО.

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