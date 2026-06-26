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Новости Обстрелы Черниговщины
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Враг нанес удар дроном вблизи "Новой почты" в Семеновке на Черниговщине: пострадал мужчина

Враг атаковал дроном район "Новой почты" в Семеновке: есть раненый

Вечером 26 июня российские захватчики нанесли удар с помощью дрона вблизи отделения "Новой почты" в Семеновке Черниговской области. Ранение получил 57-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 26 июня, около 18:40 оккупанты нанесли коварный удар FPV-дроном вблизи отделения "Новой почты", — говорится в сообщении.

Осколочные ранения получил 57-летний местный житель. Раненого мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение.

Также вследствие взрыва поврежден гражданский автомобиль.

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Автор: 

атака (1638) Новая почта (80) Черниговская область (1608) Новгород-Северский район (94) Семёновка (31)
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