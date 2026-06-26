Враг нанес удар дроном вблизи "Новой почты" в Семеновке на Черниговщине: пострадал мужчина
Вечером 26 июня российские захватчики нанесли удар с помощью дрона вблизи отделения "Новой почты" в Семеновке Черниговской области. Ранение получил 57-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 26 июня, около 18:40 оккупанты нанесли коварный удар FPV-дроном вблизи отделения "Новой почты", — говорится в сообщении.
Осколочные ранения получил 57-летний местный житель. Раненого мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение.
Также вследствие взрыва поврежден гражданский автомобиль.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль