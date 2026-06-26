Ворог вдарив дроном поблизу "Нової пошти" у Семенівці на Чернігівщині: постраждав чоловік
Ввечері 26 червня російські загарбники вдарили дроном поблизу відділення "Нової пошти" у Семенівці Чернігівської області. Поранень зазнав 57-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 26 червня, близько 18:40 окупанти завдали підступного удару FPV-дроном поблизу відділення "Нова пошта", - сказано в повідомленні.
Осколкові поранення дістав 57-річний місцевий мешканець. Пораненого чоловіка оперативно доставлено до медичного закладу.
Також вибухом пошкоджений цивільний автомобіль.
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