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Новини Обстріли Чернігівщини
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Ворог вдарив дроном поблизу "Нової пошти" у Семенівці на Чернігівщині: постраждав чоловік

Ворог атакував дроном район Нової пошти у Семенівці: є поранений

Ввечері 26 червня російські загарбники вдарили дроном поблизу відділення "Нової пошти" у Семенівці Чернігівської області. Поранень зазнав 57-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні, 26 червня, близько 18:40 окупанти завдали підступного удару FPV-дроном поблизу відділення "Нова пошта", - сказано в повідомленні.

Осколкові поранення дістав 57-річний місцевий мешканець. Пораненого чоловіка оперативно доставлено до медичного закладу.

Також вибухом пошкоджений цивільний автомобіль.

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Автор: 

атака (1705) Нова пошта (400) Чернігівська область (1401) Новгород-Сіверський район (97) Семенівка (31)
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