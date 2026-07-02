На Киевщине открыли 16-й центр психического здоровья сети "Возвращение"

Новости компаний

Новый центр всеукраинской сети "Возвращение", основанной Виктором и Еленой Пинчуками, будет работать на базе одного из медицинских учреждений Киевской области. Ежегодно здесь более 350 военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут бесплатно получать профессиональную психологическую помощь.

В целом центр будет проводить более 1500 консультаций в год, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь военным и их семьям

Специалисты центра "Возвращение" работают, в частности, с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, депрессией, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта. Все услуги в центрах "Возвращение" бесплатны для посетителей.

Проект "Возвращение" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством: благотворители создают центры психического здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

"Психологическая реабилитация, психическое здоровье — это чрезвычайно важно. Нужно, чтобы наши герои и героини это понимали, знали и обращались за помощью. Я доволен тем, что вижу сегодня: люди уже приходят, в том числе семьями, и работают над восстановлением. Сегодня мы открываем 16-й центр "Возвращение", и их будет гораздо больше. Постепенно они будут работать по всей Украине, чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их близкие могли получить качественную психологическую поддержку", — отметил основатель проекта "Возвращение" Виктор Пинчук.

Как работает центр "Возвращение"

В центре "Возвращение" внедрен мультидисциплинарный подход: с посетителями работают психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости — кейс-менеджеры, социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов.

"Мы много говорим с нашими ребятами и девушками о том, что они не роботы. Мозг тоже устает, а многочисленные сотрясения мозга могут влиять на эмоциональную и когнитивную сферы. Поэтому обращение за помощью — это не слабость, а важный шаг к восстановлению. К нам приходят и сами военные, и при поддержке своих жен, и по совету сослуживцев, когда кто-то говорит: "Слушай, мне помогло — пойди и ты". И это очень важно, потому что такой опыт поддержки помогает людям решиться обратиться", — отметила Ирина Рожелюк, руководитель направления психического здоровья.

Новый центр "Возвращение" включает кабинеты специалистов, кабинет групповой терапии, ординаторскую, манипуляционную, кабинет старшей медицинской сестры, рецепцию, зону ожидания для посетителей, инклюзивные санузлы. Пространство создано с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности и современных стандартов доступности. Все решения — от обустройства помещений до подходов в коммуникации — направлены на то, чтобы каждый посетитель чувствовал себя в безопасности и мог получить помощь с достоинством и доверием.

На сегодняшний день центры сети "Возвращение" уже работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Чернигове и в Киевской области. По состоянию на июль 2026 года центры всеукраинской сети "Возвращение" предоставляют качественные и бесплатные услуги уже более чем 25 тысячам военнослужащих, ветеранов и членам их семей.

На первом этапе проекта предусмотрено открытие 25 центров по всей Украине. Ежегодно в них более 100 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут получать профессиональную психологическую помощь.

Читайте также: В Киевской области создадут индустриальный парк с инвестициями в размере более 1,2 миллиарда