Банкноту номиналом 2 000 гривен введут в обращение в сентябре: на ней будет изображен поэт Стус
В Украине введут в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Подробности
Банкнота поступит в обращение 4 сентября 2026 года. В СМИ опубликовали её фото.
По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривни образца 2014–2019 годов. По размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75 х 166 мм. Основной цвет — синий.
Преимущества
Введение банкноты номиналом 2 000 гривен имеет ряд преимуществ как для государства, так и для населения и бизнеса, отметили в Нацбанке.
- для государства – это сокращение расходов на логистику и обслуживание наличного обращения. Меньшее количество банкнот при том же объеме операций означает снижение затрат на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение;
- для банков — это снижение операционной нагрузки, оптимизация кассовых процессов, меньшие объемы наличности для обработки, более высокая скорость обеспечения наличными;
- для торговли — это более удобное обслуживание клиентов и меньшая нагрузка на кассиров;
- для бизнеса — более простые и быстрые наличные расчеты с клиентами;
- для населения – удобство в использовании и хранении средств.
Также усилена защита банкноты: она содержит более 20 защитных элементов — как защиту бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, которые надежно защищают её от подделки:
- обновленная "оконная" защитная лента – частично введенная в толщу бумаги полимерная лента в сине-желтой цветовой гамме, обладающая ярко выраженным комбинированным оптически изменяющимся эффектом, который проявляется при изменении угла наклона банкноты;
- оптически изменяющийся элемент SPARK, обладающий кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются плавные переходы цветов — от пурпурного к золотисто-зеленому.
"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лентаAnimaTM Colour — полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения — Тризуб сменяется знаком гривны. Эта лента, как новый продукт, была представлена производителем лишь в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже внедрили её в новую банкноту", — отметили в Нацбанке.
Портрет Стуса размещен на лицевой стороне новой купюры, а справа от портрета можно разглядеть его подпись.
Дата введения новой банкноты в обращение выбрана неслучайно и имеет определенный символизм.
"Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции. А 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере особого режима", — пояснил глава НБУ.
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