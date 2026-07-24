В Киеве отметили 36-ю годовщину первого поднятия украинского флага у здания мэрии, - Кличко
В Киеве отметили 36-ю годовщину первого поднятия сине-желтого флага у здания КГГА. В мероприятии приняли участие депутаты Киевсовета первого созыва и участники Форума молодежных советов.
Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В честь 36-й годовщины поднятия флага Украины в столице я принял участие в церемонии чествования национального флага у здания столичной мэрии. На мероприятии, в частности, присутствовали депутаты Киевсовета первого созыва и председатели молодежных советов со всех уголков страны, которые съехались в Киев на Форум молодежных советов Украины. Впервые сине-желтый флаг развелся над Киевом 24 июля 1990 года. Особенно символично, что это произошло у здания Киевского городского совета, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины", - написал Виталий Кличко.
Мэр отметил патриотизм и смелость депутатов Киевсовета первого созыва.
"Киевляне выходили на Крещатик, рискуя свободой и безопасностью. Но стремление жить в независимом государстве оказалось сильнее страха перед тоталитарной системой. С тех пор Крещатик не раз становился местом, где творилась история современной Украины. Так было во время Оранжевой революции и Революции достоинства", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что сегодня сине-желтый флаг стал символом стойкости, отваги и свободы для всего цивилизованного мира.
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