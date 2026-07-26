Рашисты ударили по Кривому Рогу: горит ТЦ (обновлено). ФОТО
Ранним утром 26 июля 2026 года враг нанес удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, в торговом центре возник пожар.
Информация о пострадавших уточняется.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как позже отметил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, спасатели уже локализовали пожар. Происходит тушение. Горводоканал и другие коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойный подвоз воды.
По состоянию на этот час – без пострадавших.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: погиб человек, есть пострадавшие.
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