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Рашисты ударили по Кривому Рогу: горит ТЦ (обновлено). ФОТО

Ранним утром 26 июля 2026 года враг нанес удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, в торговом центре возник пожар.

Пожар в ТЦ Кривого Рога

Информация о пострадавших уточняется.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

Как позже отметил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, спасатели уже локализовали пожар. Происходит тушение. Горводоканал и другие коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойный подвоз воды.

По состоянию на этот час – без пострадавших.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: погиб человек, есть пострадавшие.

Автор: 

Кривой Рог (1598) обстрел (34560) пожар (6240) Днепропетровская область (5556) Криворожский район (424)
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