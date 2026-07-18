Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: погиб человек, есть пострадавшие (обновлено)

Днём 18 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Российский враг атаковал реактивным шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию", — отметил Вилкул.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже Вилкул сообщил, что, к сожалению, один человек погиб.

По данным ОВА, один человек погиб из-за атаки россиян на Кривой Рог.

Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Там начался пожар.

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