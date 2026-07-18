Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі: загинула людина, є постраждалі (оновлено)
Вдень 18 липня 2026 року війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Російський ворог атакував реактивним шахедом об'єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію", - зазначив Вілкул.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Пізніше Вілкул повідомив, що, на жаль, одна людина загинула.
За даними ОВА, одна людина загинула через атаку росіян на Кривий Ріг.
Ворог завдав удару по обʼєкту критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа.
Новина буде оновлюватися
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