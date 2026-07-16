Росія атакувала Дніпропетровщину та Запоріжжя: 7 загиблих, 20 поранених, сотні ударів

У ніч на 16 липня російські війська атакували три райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками. Внаслідок атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальники Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та Запорізької ОВА Іван Федоров.

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На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру

У Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа та зазнала пошкоджень інфраструктура.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Також під ударом опинився Нікополь.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Запорізькій області семеро загиблих та 20 поранених

Протягом доби російські окупанти завдали 974 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.

Російська армія здійснила 30 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудовому, Малокатеринівці, Веселянці, Мирівці, Розумівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новому Полю, Новорозівці, Широкому, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Новопавлівці, Свободі, Єгорівці та Червоній Криниці.

Крім того, 684 безпілотники різних типів, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів області, серед яких Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Тернувате, Оріхів, Степногірськ, Гуляйпільське та інші.

Також окупанти завдали 260 артилерійських ударів по населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів.

До правоохоронців надійшло 147 повідомлень про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.