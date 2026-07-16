Россия атаковала Днепропетровщину и Запорожье: 7 погибших, 20 раненых, сотни ударов

В ночь на 16 июля российские войска атаковали три района Днепропетровской области с помощью ударных беспилотников. В результате атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы погибли семь человек, ещё 20 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальники Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Запорожской ОВА Иван Федоров.

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На Днепропетровщине повреждена инфраструктура

В Кривом Роге в результате атаки возник пожар и была повреждена инфраструктура.

В Петропавловской громаде Синельниковского района повреждены частные дома и автомобиль.

Также под ударом оказался Никополь.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Запорожской области семеро погибших и 20 раненых

За сутки российские оккупанты нанесли 974 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.

Российская армия нанесла 30 авиаударов по Запорожью, Новониколаевке, Трудовому, Малокатериновке, Веселянке, Мировке, Разумовке, Таврийске, Новоалександровке, Новом Поле, Новорозовке, Широком, Новосолошино, Тимошевке, Любицком, Новопавловке, Свободе, Егоровке и Червоной Кринице.

Кроме того, 684 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, атаковали десятки населенных пунктов области, среди которых Запорожье, Кушугум, Камышеваха, Терноватое, Орехов, Степногорск, Гуляйпольское и другие.

Также оккупанты нанесли 260 артиллерийских ударов по населенным пунктам Васильевского, Пологовского и Запорожского районов.

В правоохранительные органы поступило 147 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.