Индия, Азербайджан и Ботсвана выразили протесты в адрес РФ: Кремль теряет союзников, - СВР

За последние десять дней Россия получила официальные дипломатические демарши сразу от трех государств: Индии, Азербайджана и Ботсваны. Причиной стали российские удары по гражданским объектам, гибель иностранных граждан и вербовка африканцев для войны против Украины, что все больше изолирует Кремль на международной арене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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"При этом они расположены в разных уголках мира, где РФ пытается развить, сохранить, восстановить свое влияние и присутствие. Речь идет об Индии, Азербайджане и Ботсване. Правительства этих государств по разным причинам выразили недовольство действиями Российской Федерации, что свидетельствует о дальнейшей потере ее авторитета в мире", — подчеркнули в ведомстве.

Обеспокоенность Индии

Индия выразила обеспокоенность в связи с российским ударом крылатыми ракетами по сухогрузу MV Golden Leo при выходе из порта Одессы. В результате атаки погибли четыре гражданина Индии. МИД страны выразил российской стороне решительный протест и подчеркнул, что нанесение ударов по коммерческим судам и гибель гражданских лиц являются неприемлемыми.

Такая риторика иллюстрирует своеобразный тектонический сдвиг в отношениях между странами, которые до недавнего времени считались близкими партнерами. В то же время эти события существенно сужают дипломатические возможности России в декларируемом ею "развороте на Восток", разрушая давние связи и превращая Москву в страну-изгоя.

Азербайджан вручил ноту протеста

Азербайджан практически поставил точку в системе регионального доминирования России на Южном Кавказе. Баку вручил ноту протеста Москве в связи с атакой РФ на автозаправочную станцию азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан безапелляционно потребовал провести всестороннее расследование и обеспечить "соблюдение международных обязательств по защите гражданских объектов". Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить Россию на нефтегазовом рынке Европы.

Это в очередной раз подчеркнуло утрату РФ статуса надежного энергетического партнера и полноправного члена ведущих европейских институтов, которым она когда-то себя считала.

Ботсвана выступила с официальным заявлением

Россия получила удар и от африканских партнеров. Ботсвана выступила с официальным заявлением относительно "тревожного роста числа случаев обманной вербовки граждан страны для участия в боевых действиях на стороне РФ в войне против Украины". Это заявление стало не только очередным обвинением России со стороны международного сообщества в нарушении мирового порядка и Устава ООН, но и продемонстрировало критичность кадрового кризиса в Министерстве обороны РФ.



"Таким образом, агрессивное поведение России все больше отвращает международных партнеров от сотрудничества с Москвой. Мир понимает "токсичность" возможных дальнейших отношений с Кремлем и постепенно пытается дистанцироваться от России", — подчеркнули в СВР.