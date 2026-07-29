Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС, - FT

Смена власти в Венгрии так и не устранила полностью проблемы Украины на пути к членству в ЕС. Новое правительство по-прежнему блокирует переговоры, хотя его позиция и не кажется столь же неуступчивой, как во время правления Виктора Орбана.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает издание, технические переговоры о вступлении страны-кандидата состоят из шести тематических блоков, известных как "кластеры".

Они касаются институциональных реформ и согласования национального законодательства с законодательством ЕС по ряду направлений. При этом для открытия и закрытия каждого такого кластера требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Европейская комиссия утверждает, что Украина выполнила все формальные требования для начала переговоров по всем шести кластерам, но Венгрия при Викторе Орбане блокировала начало процесса.

В мае в Будапеште сменилось правительство, и Венгрия дала согласие на открытие первого кластера "фундаментальных вопросов". Чуть позже был запущен второй кластер, охватывающий вопросы внешней политики и безопасности.

Однако на прошлой неделе Будапешт отложил открытие следующих кластеров, касающихся вопросов интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС, а также более широкой экономической и социальной политики.

Как сообщили Financial Times два источника, новое правительство Венгрии не желает полностью отказываться от политики, проводимой их предшественниками.

Неназванный европейский дипломат назвал это "проблемой", которую все же можно будет решить. Однако для этого придется вести прямые политические переговоры с Петером Мадяром.

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