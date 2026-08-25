Представитель США в ООН призвал РФ и Украину к переговорам

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и вернуться к переговорам о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Негреа заявил во время заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, 24 августа, посвященного Дню Независимости Украины.

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Негреа подчеркнул, что Соединенные Штаты повторяют призыв президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам между Россией и Украиной.

По его словам, число погибших продолжает расти после каждого нового удара.

"Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые наносят ущерб гражданским судам или создают угрозу их повреждения. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных гражданских лиц, когда военного решения этой войны не существует", — заявил Негреа.

В США призвали Москву и Киев вернуться за стол переговоров

Представитель США призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров.

Он также заверил, что Вашингтон готов играть конструктивную роль в содействии диалогу между Москвой и Киевом с целью завершения войны.

По словам Негреа, США по-прежнему привержены будущему Украины как суверенного и процветающего государства.

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