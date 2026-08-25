Бернем хочет убедить Трампа передать Украине ракеты Patriot, - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что европейские лидеры могут в следующем месяце посетить США, чтобы убедить президента Дональда Трампа передать Украине часть американских запасов ракет-перехватчиков Patriot в преддверии зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Глава британского правительства рассказал о планах принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Это станет его первым визитом в США в качестве премьер-министра.

"Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре", - сказал Бернем.

В то же время он отметил, что окончательные детали поездки еще не согласованы.

"Я еще не до конца согласовал детали, но, вероятно, поеду, особенно после сегодняшнего обсуждения. Я четко понимаю, что мне нужно сделать в течение ближайших нескольких недель", — добавил британский премьер.

Европа хочет помочь Украине с ракетами Patriot

Зеленский неоднократно призывал европейские страны и США помочь Украине с обеспечением ракетами-перехватчиками Patriot.

Речь идет о необходимости пополнить запасы в преддверии зимы, когда ожидается новое усиление российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Ракеты Patriot являются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических и крылатых ракет.

Бернем после поездки в Киев заявил, что испытывает "настоящий оптимизм" относительно возможности решить проблему нехватки ракет-перехватчиков.

"Коалиция решительных" может собраться в Нью-Йорке

По словам британского премьера, европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции решительных" во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Цель таких переговоров — обеспечить поставки Украине американских ракет-перехватчиков Patriot, а также привлечь запасы других стран.

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"Это, кажется, наиболее вероятное направление развития событий. Пока это не подтверждено, но, судя по всему, именно на это нацелены мысли большинства", — отметил Бернем.

В то же время он подчеркнул, что у Великобритании нет на вооружении именно тех ракет Patriot, в которых нуждается Украина. По его словам, более активно присоединиться к поиску необходимых систем должны другие европейские страны.

"Есть и другие игроки, которые могли бы присоединиться к этому процессу и на которых мы имеем влияние", – сказал британский премьер.

Бернем добавил, что решение вопроса, скорее всего, потребует нескольких этапов и многочисленных переговоров.

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