Постоянный представитель Украины при ООН Мельник призвал усилить санкции против России и передать Patriot

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник назвал позором неспособность Совета Безопасности ООН эффективно противодействовать российской агрессии и призвал международных партнеров передать Украине все имеющиеся ракеты-перехватчики Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом украинский дипломат заявил на посвященному Дню Независимости Украины заседании Совбеза ООН в понедельник.

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По словам украинского постоянного представителя, Совет Безопасности ООН до сих пор не смог принять действенные меры для привлечения России к ответственности.

"Какой позор, что до сих пор Совет Безопасности ООН не сумел принять эффективные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности и предотвратить ежедневный геноцид украинского народа", — заявил Мельник.

Он подчеркнул, что Россия, зная о дефиците ракет-перехватчиков в Украине, продолжает наносить удары баллистическими ракетами и беспилотниками.

Дипломат назвал российскую кампанию против Украины "самой циничной и жестокой кампанией баллистического террора".

Украина просит передать все имеющиеся ракеты Patriot

Мельник призвал партнеров не ограничиваться заявлениями о поддержке, а обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны.

В частности, речь идет о:

ракетах-перехватчиках для систем Patriot;

других современных системах ПВО;

ужесточении санкций против российского военно-промышленного комплекса;

ограничении возможности России использовать право вето в Совбезе ООН.

"Моим согражданам трудно понять, почему ракеты, способные ежедневно спасать сотни жизней, хранятся на складах вместо того, чтобы использоваться для защиты гражданского населения Украины", — отметил постпред.

Ужесточение санкций против России

Отдельно дипломат призвал ввести против России "самые болезненные и масштабные санкции", прежде всего в отношении предприятий, производящих вооружение.

По его мнению, международное давление должно заставить российское руководство прекратить войну.

Мельник также подчеркнул, что даже самые жесткие заявления международного сообщества не способны остановить российские ракеты без реального усиления украинской ПВО.

Украина предлагает увеличить производство ракет

По словам украинского постоянного представителя, Киев также инициирует создание глобальной коалиции для масштабного наращивания производства ракет-перехватчиков.

Украина стремится увеличить их производство в десять раз или более.

Мельник отметил, что это позволит не только защитить жизни украинцев от российских атак, но и создать механизм сдерживания, который поможет предотвратить будущие ракетные удары.

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