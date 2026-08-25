США не признают оккупированные территории Украины российскими - они вернутся в состав Украины, - Келлог

Бывший специальный посланник США по вопросам Украины, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не признают оккупированные Россией украинские территории частью РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Насправді MAX".

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Келлог сослался на американскую политику непризнания территориальных захватов, которую сравнил с позицией США относительно оккупации стран Балтии Советским Союзом.

"В США существует доктрина, которая называется доктриной Велеса. Она означает, что мы не признаем завоевание территорий, которые становятся частью другого государства. Приведу пример. Вместо Украины, как и со странами Балтии во Второй мировой войне, СССР оккупировал Балтию, но мы никогда не признавали их частью СССР. Они все равно оставались отдельными оккупированными странами", — сказал Келлог.

Он отметил, что у США есть такое видение в отношении оккупированных территорий.

"Физически они оккупированы? Да. Но признаем ли мы по закону, что это теперь их территория? Нет. Признаем ли мы Крым российской территорией? Нет. То же самое на Донбассе, в Луганске или Донецке, Херсоне или Запорожье. Они просто оккупированы, вот и все. Мы это признаем", — добавил Келлог.

Территории вернутся к Украине

По словам Келлога, Украина может вернуть эти территории в будущем.

"Со временем, возможно, не завтра и не послезавтра, но они вернутся в состав Украины", — сказал он.

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