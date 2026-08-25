Россия уже проигрывает и в конечном итоге проиграет эту войну, - Мельник

Россия уже проигрывает развязанную ею войну против Украины и в конечном итоге потерпит поражение. При этом российская экономика все сильнее истощается из-за огромных военных расходов, санкций и украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом украинский дипломат заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН, посвященном Дню Независимости Украины.

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"Несмотря на все варварские атаки против гражданского населения в Украине, Россия уже проигрывает и в конечном итоге проиграет эту войну", — заявил Мельник.

Он указал на увольнение главного экономиста второго по величине российского государственного банка, ВЭБ.РФ, Андрея Клепача по прямому указанию Кремля после критических заявлений о реальном состоянии российской экономики, в частности предупреждений о том, что Москва не сможет выиграть длительную экономическую войну против Украины.

Эти оценки, по словам дипломата, противоречат заявлениям Кремля о якобы успешном преодолении Россией экономического давления.

Дефицит бюджета РФ растет

Экономика России переживает самый сложный период с начала полномасштабного вторжения. На нее давят огромные военные расходы, западные санкции и рост способности Украины наносить удары по российской нефтяной и газовой отраслям:

за первые четыре месяца 2026 года дефицит бюджета РФ достиг 5,8 триллиона рублей;

это существенно превышает правительственный план в 3,8 триллиона рублей на весь 2026 год;

доходы федерального бюджета России от нефти и газа в январе-апреле 2026 года сократились почти на 40% в годовом исчислении.

Россия не в состоянии поддерживать затяжную войну на истощение, поскольку потери превышают темпы набора военных, а финансовые и материальные затраты растут. В то же время "Кремль преувеличивает свои тактические успехи, чтобы создать впечатление непрерывных военных побед", — рассказал Мельник.

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