Россия уже проигрывает и в конечном итоге проиграет эту войну, - Мельник
Россия уже проигрывает развязанную ею войну против Украины и в конечном итоге потерпит поражение. При этом российская экономика все сильнее истощается из-за огромных военных расходов, санкций и украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом украинский дипломат заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН, посвященном Дню Независимости Украины.
"Несмотря на все варварские атаки против гражданского населения в Украине, Россия уже проигрывает и в конечном итоге проиграет эту войну", — заявил Мельник.
Он указал на увольнение главного экономиста второго по величине российского государственного банка, ВЭБ.РФ, Андрея Клепача по прямому указанию Кремля после критических заявлений о реальном состоянии российской экономики, в частности предупреждений о том, что Москва не сможет выиграть длительную экономическую войну против Украины.
Эти оценки, по словам дипломата, противоречат заявлениям Кремля о якобы успешном преодолении Россией экономического давления.
Дефицит бюджета РФ растет
Экономика России переживает самый сложный период с начала полномасштабного вторжения. На нее давят огромные военные расходы, западные санкции и рост способности Украины наносить удары по российской нефтяной и газовой отраслям:
- за первые четыре месяца 2026 года дефицит бюджета РФ достиг 5,8 триллиона рублей;
- это существенно превышает правительственный план в 3,8 триллиона рублей на весь 2026 год;
- доходы федерального бюджета России от нефти и газа в январе-апреле 2026 года сократились почти на 40% в годовом исчислении.
Россия не в состоянии поддерживать затяжную войну на истощение, поскольку потери превышают темпы набора военных, а финансовые и материальные затраты растут. В то же время "Кремль преувеличивает свои тактические успехи, чтобы создать впечатление непрерывных военных побед", — рассказал Мельник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так , пане Мельник , так! Вже багато китайських труселів та іншого мотлоху українські дронарі спалили разом з великими сараями Валдберіз!
Якби , пане Мельник, я був зараз за океаном, то я також міг би як і ви патякати про поразку Мацковії, але я зараз знаходжусь у прифронтовому обласному центрі і постійно слухаю вибухи КАБів, а нещодавно спостерігав палаючий Епіцентр, а тому в мене не так розвинута фантазія, як у вас в НьюЙорку!