В "Интерпайпе" рассказали, как подбирают новые должности для своих ветеранов

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Украинская промышленная компания "Интерпайп" реализует программу реинтеграции ветеранов, которая предусматривает лечение, реабилитацию, вовлечение в групповые поддерживающие мероприятия и постепенное возвращение к трудовой деятельности, пишет OBOZ.

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"Независимо от причин увольнения со службы, человек не возвращается сразу на работу. Сначала - расширенный медицинский осмотр и лечение в корпоративной поликлинике. При необходимости — физическая и психологическая реабилитация в Центре поддержки ветеранов, созданном компанией. Также ветеран может обратиться за консультацией по вопросам выплат и оформления статусов к корпоративному юристу", - сообщает издание.

Для более быстрой реинтеграции каждые выходные для ветеранов и их семей компания проводит поддерживающие мероприятия, на которых они могут пообщаться друг с другом. Такие мероприятия планируются совместно с психологами, поскольку это часть психологического восстановления. Это может быть ипо- или канистерапия, рыбалка, катание на яхтах, чайная церемония.

Отдельный важный этап - это возвращение ветерана на работу. В компании отмечают, что не все могут вернуться на свое довоенное рабочее место после ранений. "В таких случаях руководители заводов совместно с HR-специалистами и координаторами патронатной службы подбирают ветерану другое рабочее место, которое соответствовало бы его опыту, знаниям и карьерным планам. Опытный работник может стать линейным руководителем или перейти на инженерную должность", - пишет издание.

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В публикации упоминается история Анатолия Вербецкого. У мужчины был боевой опыт еще во время АТО. В 2022 году с первых дней полномасштабной войны он защищал страну. Во время одного из боевых заданий его позицию расстреляли из танка. Анатолий получил многочисленные тяжелые ранения, много месяцев был прикован к постели, прошел длительное лечение и реабилитацию, в том числе за рубежом. До войны мужчина работал токарем. Однако вернуться на прежнюю работу он не смог, но знания, опыт и полученное образование позволили ему стать инженером-технологом в родном цехе.

"Мы понимаем, что в будущем двое из трех мужчин будут иметь боевой опыт, поэтому уже сейчас разработали модель реинтеграции ветеранов, которая позволяет вернуть человека к гражданской жизни, ведь просто вернуться с фронта недостаточно", - отмечает директор по коммуникациям "Интерпайпа" Людмила Новак.

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