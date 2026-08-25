Оккупанты атаковали Харьков реактивным дроном: есть пострадавшие, повреждено около десяти домов

Сегодня, 25 августа, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Харькову, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, зафиксирован удар вражеского реактивного дрона, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей.

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Пострадавшие

Также сообщается, что поступает информация о пострадавших. На данный момент известно о двух пострадавших от вражеского удара по Основянскому району.

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