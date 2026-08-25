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Оккупанты атаковали Харьков реактивным дроном: есть пострадавшие, повреждено около десяти домов
Сегодня, 25 августа, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Харькову, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, зафиксирован удар вражеского реактивного дрона, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей.
Пострадавшие
Также сообщается, что поступает информация о пострадавших. На данный момент известно о двух пострадавших от вражеского удара по Основянскому району.
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