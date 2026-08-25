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Новости Удар по Изюму
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Пятеро человек ранены, в том числе 16-летняя девушка, в результате атаки РФ на Изюм

Изюм после обстрела

Сегодня днем, 25 августа, российские оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области, в результате чего есть раненые и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате этой атаки 5 человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка.

Кроме того, еще 5 человек получили острую реакцию на стресс, среди них — 11-летняя девочка.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

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Что предшествовало

Напомним, утром 24 августа российские оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения, среди них — ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал беспилотником поезд на Харьковщине: двое погибших, еще пятеро - ранены (обновлено)

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обстрел (35033) Изюм (333) Харьковская область (3108) Изюмский район (271)
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