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Пятеро человек ранены, в том числе 16-летняя девушка, в результате атаки РФ на Изюм
Сегодня днем, 25 августа, российские оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области, в результате чего есть раненые и пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате этой атаки 5 человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка.
Кроме того, еще 5 человек получили острую реакцию на стресс, среди них — 11-летняя девочка.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Что предшествовало
Напомним, утром 24 августа российские оккупанты обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения, среди них — ребенок.
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