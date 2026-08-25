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Новости Обстрелы Харькова
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Враг ударил ракетами по Харькову: погиб один человек

Обстрел Харькова

В Харькове в результате ракетного удара в ночь на 25 августа погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.

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Ракета попала в промышленную зону

По словам Терехова, ракеты попали в промышленную зону Основянского района Харькова.

Впоследствии мэр сообщил, что в результате вражеского обстрела погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки поврежден 16-этажный жилой дом.

Также в Запорожье российский беспилотник повредил многоквартирный дом, в одной из квартир вспыхнул пожар.

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