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Враг ударил ракетами по Харькову: погиб один человек
В Харькове в результате ракетного удара в ночь на 25 августа погиб один человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ракета попала в промышленную зону
По словам Терехова, ракеты попали в промышленную зону Основянского района Харькова.
Впоследствии мэр сообщил, что в результате вражеского обстрела погиб один человек.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки поврежден 16-этажный жилой дом.
Также в Запорожье российский беспилотник повредил многоквартирный дом, в одной из квартир вспыхнул пожар.
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