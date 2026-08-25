В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки повреждено 16-этажку, - КГВА (обновлено)

В ночь на 25 августа в результате российской атаки в Киеве зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома.

Об этом сообщает Telegram-канал КМВА, передает Цензор.НЕТ.

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"В Голосеевском районе зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома в результате вражеской атаки. Службы направляются на место. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

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В 00:52 - Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, в результате падения обломков БпЛА, в 16-этажном жилом доме произошло разрушение стен и выбиты окна на уровне 14 этажа. Пожара нет. Экстренные службы работают на месте.

Напомним, ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

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