В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки повреждено 16-этажку, - КГВА (обновлено)
В ночь на 25 августа в результате российской атаки в Киеве зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома.
Об этом сообщает Telegram-канал КМВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Голосеевском районе зафиксировано повреждение 16-этажного жилого дома в результате вражеской атаки. Службы направляются на место. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
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В 00:52 - Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, в результате падения обломков БпЛА, в 16-этажном жилом доме произошло разрушение стен и выбиты окна на уровне 14 этажа. Пожара нет. Экстренные службы работают на месте.
Напомним, ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
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