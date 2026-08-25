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П’ятеро людей поранені, зокрема 16-річна дівчина, через атаку РФ на Ізюм
Сьогодні вдень, 25 серпня, російські окупанти обстріляли Ізюм у Харківській області, унаслідок чого є поранені та постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок цієї атаки 5 людей зазнали поранень, зокрема 16-річна дівчина.
Крім того, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них - 11-річна дівчинка.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
Що передувало
Нагадаємо, вранці 24 серпня російські окупанти обстріляли Ізюм на Харківщині. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 9 осіб дістали поранення, серед них - дитина.
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