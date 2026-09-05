Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по Чугуеву

Сегодня, 5 сентября, российские войска нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, враг нанес удар беспилотником по частному дому.

Жертвы атаки

По предварительной информации, двое человек погибли, в том числе ребенок.

Также пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Разрушения

В результате удара разрушен частный жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. На месте вражеского удара бушует пожар.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия "удара".

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