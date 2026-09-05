Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по Чугуеву
Сегодня, 5 сентября, российские войска нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг нанес удар беспилотником по частному дому.
Жертвы атаки
По предварительной информации, двое человек погибли, в том числе ребенок.
Также пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Разрушения
В результате удара разрушен частный жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. На месте вражеского удара бушует пожар.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия "удара".
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