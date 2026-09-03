Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших, в том числе двое детей
Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, на данный момент имеется информация о 10 пострадавших, среди них — двое детей. Медики оказывают всем необходимую помощь.
На месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что утром 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. В результате той атаки погибли 10 человек.
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