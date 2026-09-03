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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших, в том числе двое детей

Удар по Печенигам

Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, на данный момент имеется информация о 10 пострадавших, среди них — двое детей. Медики оказывают всем необходимую помощь.

На месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. В результате той атаки погибли 10 человек.

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обстрел (35192) Харьковская область (3140) Чугуевский район (442) Печенеги (21)
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