Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших, в том числе двое детей

Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, на данный момент имеется информация о 10 пострадавших, среди них — двое детей. Медики оказывают всем необходимую помощь.

На месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия.

Читайте также: Рашисты нанесли удар беспилотником по автомобилю с детьми в Харьковской области: семья успела выйти из машины

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. В результате той атаки погибли 10 человек.

Читайте также: Россияне нанесли удар КАБами по Изюму: один человек пострадал, повреждено более 10 домов